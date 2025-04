La Nvidia RTX 5060 Ti est-elle vraiment plus puissante que la 4060 Ti ? Les premiers tests donnent une réponse

À quelques jours de sa sortie supposée, la carte graphique Nvidia RTX 5060 Ti fait parler d'elle avec des tests la comparant à la RTX 4060 Ti. Vaut-elle le coup de changer ? Éléments de réponse.

Il était une fois le DLSS

Chaque fois qu'une nouvelle série de cartes graphiques sort, nombreux sont les propriétaires d'un PC vieillissant (ou non d'ailleurs) à se demander s'il ne serait pas temps d'en changer. Le calcul est facile à faire : un modèle récent est plus puissant que le précédent, du moment que la configuration de l'ordinateur lui permet de déployer ses performances maximales bien sûr. En ce moment, ce sont les RTX 50 de Nvidia qui provoquent ces interrogations. Surtout avec l'arrivée imminente des entrées de gamme, les 5060 et 5060 Ti.

Beaucoup les choisissent pour leur rapport qualité/prix permettant de jouer sans se ruiner. Il faut alors faire preuve de patience puisque ce sont les derniers à sortir, Nvidia proposant ses cartes graphiques à la vente par ordre décroissant de puissance. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la RTX 5060 Ti est attendue dans 2 jours, soit le 16 avril 2025. Et dans l'intervalle, les premiers tests permettent de se faire une idée de ce qu'elle a dans le ventre.

La carte graphique RTX 5060 Ti dévoile ses performances face à la 4060 Ti

Plus que des résultats bruts, l’intérêt de ces retours et de comparer la RTX 5060 Ti à sa prédécesseurz, la 4060 Ti sortie en 2023 dans deux versions, une de 8 Go et une de 16 Go. C'est d'ailleurs la dernière qui sert d'étalon ici, Nvidia ayant confié des 5060 Ti 16 Go aux testeurs. Le verdict est clair : en moyenne, la 5060 Ti 16 Go est 20 % plus puissante que la 4060 Ti 16 Go, en tout cas sur le benchmark 3DMark.

Sur Geekbench, l'écart est d'environ 14 %. Il faudra bien sûr attendre l'arrivée officielle de la carte afin d'obtenir des mesures plus précises, mais il ne devrait pas y avoir de différence significatives avec ces aperçus. Cela permet déjà de se positionner sur un éventuel achat. Autre comparaison intéressante, celle avec la RTX 5070. Celle-ci est 30 % plus performante que la 5060 Ti 16 Go. Un écart plus important qu'attendu qui poussera peut-être certains acheteurs vers le modèle au-dessus.

