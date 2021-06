Nvidia GeForce RTX 3070 Ti : où acheter la carte graphique au meilleur prix

La carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 Ti est disponible depuis ce 10 juin 2021. Il va falloir faire preuve de persévérance étant donné les faibles quantités en stock disponibles. On fait le point sur les meilleures offres pour acheter une Nvidia GeForce RTX 3070 Ti au prix le moins cher.

💰Nvidia GeForce RTX 3070 Ti : où l'acheter au prix le moins cher sur internet ?

La RTX 3070 Ti est en rupture de stock chez un grand nombre de marchands en ligne. Si vous souhaitez vous équiper de ce modèle il faut soit avoir beaucoup de chance, soit faire preuve de réactivité. La version Founder Edition de la RTX 3070 Ti est proposée au prix de 619 euros. Cela dit, avec les ruptures de stocks, les prix s'envolent très vite et ils varient d'une version customisée à l'autre.

🤔Quel modèle de RTX 3070 Ti choisir ?

Cela dépend bien évidemment de votre configuration, la taille de votre boîtier et sa capacité de refroidissement. Pour faire le bon choix, et ne pas se tromper, vérifier avant tout que votre boîtier PC sera capable d'accueillir votre RTX 3070 Ti.

La cadence boostée, la quantité de RAM ou le systèmes de refroidissement spécifiques sur les modèles customs diffèrent de l'un à l'autre, tout comme le niveau sonore. A vous de faire votre choix en fonction de vos besoins mais aussi de votre budget.

⚙Quelle fiche technique pour la Nvidia GeForce RTX 3070 Ti ?

Nvidia propose des vraies évolutions sur le papier. La GeForce RTX 3070 Ti tout comme la RTX 3080 Ti devraient séduire les joueurs et créateurs les plus exigeants. La RTX 3080 Ti devrait délivrer un boost significatif des performances 4K tandis que la RTX 3070 Ti est une option plutôt accessible pour travailler ou jouer en Quad HD (1440p).

A en croire Nvidia, la RTX 3080 Ti et la RTX 3070 Ti sont respectivement deux fois plus rapides que la GTX 1080 Ti et GTX 1070 Ti en termes de rastérisation, tout en étant jusqu'à 1,5 fois plus rapide que la RTX 2070 Super en termes de performances brutes.

Concernant les différences entre la RTX 3070 standard et la version Ti, on retrouve 6144 cœurs NVIDIA CUDA sur cette dernière contre 5888 sur la 3070. La fréquence de boost est un peu plus élevée sur la Ti : 1.77 GHz contre 1.73 GHz sur la standard. Enfin, la mémoire passe de la GDDR6 pour la 3070 à la GDDR6X pour la variante Ti.

