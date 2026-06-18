Nvidia a confié son labo de robots à des IA, elles ont fait mieux que ses ingénieurs

Dresser un robot demandait jusqu'ici des semaines de travail humain minutieux. Nvidia vient de confier cette tâche ingrate à des intelligences artificielles laissées seules. Les machines apprennent désormais pendant la nuit, sans qu'aucun ingénieur ne lève le petit doigt.

Longtemps connu pour ses cartes graphiques, Nvidia consacre aujourd'hui l'essentiel de ses efforts à l'intelligence artificielle. La firme a même repoussé tous ses projets de GPU grand public pour se concentrer sur ce marché plus lucratif. Ce virage vers l'IA dicte désormais chacun de ses choix, jusqu'à la robotique, un domaine qu'elle juge promis à un avenir immense.

L'entreprise vient de dévoiler une approche inédite pour apprendre des gestes complexes à ses machines. Plutôt que de mobiliser des chercheurs pendant des semaines, elle laisse des programmes informatiques piloter eux-mêmes l'apprentissage. Ces agents écrivent du code, lancent des essais et corrigent leurs erreurs en boucle. Le résultat dépasse parfois les méthodes mises au point par les humains.

Nvidia laisse des agents IA dresser ses robots sans aucune supervision

Cette prouesse repose sur ENPIRE, un cadre logiciel présenté dans un article de recherche. Le constructeur l'a conçu avec les universités Carnegie Mellon et Berkeley pour piloter des assistants codeurs sur de vrais bras robotisés. Ces programmes ont appris aux machines à ranger des broches, à couper des colliers ou à insérer une carte graphique dans une carte mère. Sur plusieurs tâches, le taux de réussite a atteint 99 pour cent. Jim Fan, directeur de l'IA chez Nvidia, résume l'exploit en expliquant que son laboratoire se perfectionne seul durant la nuit.

Les chercheurs ont testé trois assistants signés OpenAI, Anthropic et Moonshot AI. Plus les équipes grossissent, plus l'entraînement accélère. Un groupe de huit a maîtrisé une tâche en deux heures, contre près de cinq pour un agent isolé. Cette rapidité a toutefois un revers. Les robots restaient immobiles pendant que les programmes lisaient leurs journaux ou corrigeaient leur code.

Nvidia compte publier le projet en libre accès pour que chacun monte son propre atelier à domicile. Le but reste de supprimer un jour toute intervention humaine dans l'apprentissage. Le fabricant multiplie aussi les partenariats, notamment avec le chinois Unitree et le coréen Hyundai. Reste à savoir si confier nos futurs robots à d'autres intelligences artificielles relève du génie ou de l'imprudence.