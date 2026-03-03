Nvidia RTX 50 : les derniers pilotes brident le voltage des cartes graphiques, qu’est-ce que ça change pour vous ?

Après des pilotes faisant complètement buguer ses cartes graphiques, la version corrigée semble en brider le voltage. Est-ce que cela a un impact sur les performances en jeu ? Réponse.

Pour accompagner la sortie de Resident Evil Requiem, Nvidia a sorti des pilotes pour ses cartes graphiques RTX 30 à 50. L'occasion de proposer des optimisations pour le dernier volet de la saga made in Capcom. Sauf qu'au lieu d'améliorer les performances, les pilotes les font chuter. Et pour cause : ils reconnaissent un seul ventilateur sur les cartes qui en possèdent plusieurs. Le bug est si sévère que Nvidia est forcé de retirer les pilotes fautifs le temps de préparer un correctif.

Ce dernier est déployé le 2 mars 2026. En lieu et place des pilotes numérotés 595.59, les 595.71 fonctionnent comme prévu. À un petit détail près. Le youtubeur Bang4BuckPC Gamer se rend compte qu'après installation, le voltage de sa Nvidia RTX 5090 est bridé. Des tests effectués par d'autres personnes confirment ensuite que ce n'est pas un cas isolé. En toute logique, les joueurs se demandent si les performances en jeu sont affectées.

Brider le voltage des cartes graphiques Nvidia RTX 50 a-t-il un impact sur les jeux ?

D'abord, précisons que le bridage se voit quand la carte graphique est “overclockée”. C'est-à-dire quand sa fréquence est volontairement poussée au-delà de sa limite habituelle. On observe alors que le voltage est en baisse quand on le compare à ce qu'il était avec les pilotes stables précédents, numérotés 591.74. La bonne nouvelle, c'est que dans l'immense majorité des cas, vous ne verrez aucune différence une fois en jeu. Il n'y a donc pas lieu de s'alarmer.

À l'heure actuelle, difficile de dire sur le bridage est volontaire ou non. Nvidia n'en parle pas dans ses notes de mise à jour, mais il est possible que ce soit un choix délibéré. Dans quel but ? Probablement éviter que le connecteur des cartes graphiques RTX 50 fonde comme on a déjà pu le voir de régulièrement. Attendons de voir si Nvidia réagit aux différents témoignages démontrant la nouvelle limitation.