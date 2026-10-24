Vous avez gardé Popcorn Time sur votre PC ? Des pirates pourraient en profiter

Le vénérable service de streaming illégal Popcorn Time, inactif depuis plusieurs années, pourrait être utilisé par des pirates. Des chercheurs en cybersécurité révèlent que l’application, toujours présente sur de nombreux appareils, regorgerait de dangers.

pop corn time fermeture
Crédits : PopCorn Time

Le streaming illégal est tout d’abord, a-t-on besoin de le rappeler… illégal. Mais pas que. En effet, regarder des films et des séries gratuitement en ligne peut mettre en danger votre machine. Le site FMovies, qui a fermé ses portes en 2024, s’est par exemple retrouvé au cœur d’une vaste opération de vol de données. Par ailleurs, certains internautes pourraient se retrouver en danger de mort à cause du blocage des sites pirates. Rien que ça.

Mais cela n’empêche pas les plateformes de streaming illégales de proliférer sur Internet. Enfin, de moins en moins. En effet, l’étau se resserre, et de nombreux sites de ce type ferment les uns après les autres. Plus tôt cette année, Hollywood a par exemple fait fermer l’un des sites de streaming pirates les plus populaires. En août dernier, ce fut au tour de Cineby d’annoncer sa fermeture.

Des millions d’appareils concernés

Et c’est sans compter sur la « vénérable » application Popcorn Time. Particulièrement populaire au milieu des années 2010, celle-ci était souvent qualifiée de « Netflix gratuit ». Mais elle s’est rapidement attiré les foudres des studios américains, qui ont déclaré la guerre à l’application. Ainsi, en 2022, Popcorn Time fermait ses portes pour de bon.

Et pourtant, il semblerait que de nombreux utilisateurs aient tout simplement oublié de désinstaller l’application, désormais obsolète. C’est en tout cas ce que rapportent les chercheurs d’Eye Security, qui affirment que le logiciel serait toujours présent sur des millions d’appareils. Et c’est un problème.

En effet, les experts en cybersécurité ont découvert que l’un des systèmes de mise à jour, baptisé « Time4Popcorn », était toujours en activité. Celui-ci communiquerait avec des domaines Internet abandonnés, en utilisant une version obsolète et vulnérable de Chrome. Et selon Niels Teusink, d’Eye Security, des pirates pourraient s’en servir pour commettre leurs méfaits.

Dans un tel contexte, les chercheurs ont pris une décision radicale. Ces derniers ont diffusé leur propre mise à jour, qui interdit à l’application… de se mettre à jour. « Le processus de mise à jour ne remplissait de toute façon plus aucune fonction », soulignent les experts. « Il ne faisait que créer des risques pour les utilisateurs. »


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