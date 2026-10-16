Nvidia lance les PC portables RTX Spark, l’IA tourne enfin en local sans passer par le cloud

Les ordinateurs portables Windows peinent encore à faire tourner l’intelligence artificielle sans serveur distant. Nvidia lance aujourd’hui ses premiers RTX Spark pour renverser cette limite. Jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée leur permettent d’exécuter des modèles entiers directement sur la machine.

Depuis deux ans, les fabricants de PC vendent l’intelligence artificielle comme argument principal. Dans les faits, la plupart des traitements partent encore vers des serveurs distants, faute de mémoire et de puissance embarquées. En juin, Nvidia a dévoilé une architecture censée corriger ce déséquilibre, et la puce RTX Spark ciblait d’abord les professionnels de la création. Le passage de l’annonce aux rayons restait à faire.

La demande a surpris Nvidia. Les premiers stocks de PC portables RTX Spark se sont volatilisés en septembre, plusieurs semaines avant la mise en vente. Six fabricants se partagent aujourd’hui la plateforme, parmi lesquels Microsoft, Dell et Lenovo. Reste à savoir ce que ces machines valent face aux ordinateurs classiques.

Nvidia commercialise neuf PC portables RTX Spark à partir de 2 499 euros

Nvidia a officialisé la disponibilité immédiate de ses RTX Spark. Neuf ordinateurs portables arrivent chez ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft et MSI, à partir de 2 499 euros. Chaque machine repose sur une superpuce combinant une carte graphique Blackwell et un processeur Grace, avec jusqu’à 128 Go de mémoire partagée. Cette quantité permet de charger des modèles d’intelligence artificielle entiers sans jamais solliciter le moindre serveur extérieur. La firme annonce également une journée entière d’autonomie.

Côté usage, Nvidia met en avant trois terrains. Les agents locaux arrivent préinstallés, avec Hermes, OpenClaw et Perplexity, sans ligne de commande à saisir, et le modèle maison Nemotron 3.5 Bolt tourne directement sur l’appareil. Adobe prépare également des versions bêta de Photoshop et Premiere optimisées pour RTX Spark. Le jeu complète le tableau, avec des titres AAA annoncés en 1440p au-delà de 100 images par seconde.

Reste l’obstacle du tarif. À 2 499 euros l’entrée de gamme, ces portables visent surtout les créateurs et les développeurs, dans un marché déjà sous tension à cause de la flambée des prix de la mémoire. Via sa technologie PAIR, Nvidia promet toutefois que les RTX Spark peuvent alimenter en calcul les autres ordinateurs du foyer. Seuls les tests indépendants diront si la promesse tient.