Nvidia lance les PC portables RTX Spark, l’IA tourne enfin en local sans passer par le cloud

Les ordinateurs portables Windows peinent encore à faire tourner l’intelligence artificielle sans serveur distant. Nvidia lance aujourd’hui ses premiers RTX Spark pour renverser cette limite. Jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée leur permettent d’exécuter des modèles entiers directement sur la machine.

Depuis deux ans, les fabricants de PC vendent l’intelligence artificielle comme argument principal. Dans les faits, la plupart des traitements partent encore vers des serveurs distants, faute de mémoire et de puissance embarquées. En juin, Nvidia a dévoilé une architecture censée corriger ce déséquilibre, et la puce RTX Spark ciblait d’abord les professionnels de la création. Le passage de l’annonce aux rayons restait à faire.

La demande a surpris Nvidia. Les premiers stocks de PC portables RTX Spark se sont volatilisés en septembre, plusieurs semaines avant la mise en vente. Six fabricants se partagent aujourd’hui la plateforme, parmi lesquels Microsoft, Dell et Lenovo. Reste à savoir ce que ces machines valent face aux ordinateurs classiques.

Nvidia commercialise neuf PC portables RTX Spark à partir de 2 499 euros

Nvidia a officialisé la disponibilité immédiate de ses RTX Spark. Neuf ordinateurs portables arrivent chez ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft et MSI, à partir de 2 499 euros. Chaque machine repose sur une superpuce combinant une carte graphique Blackwell et un processeur Grace, avec jusqu’à 128 Go de mémoire partagée. Cette quantité permet de charger des modèles d’intelligence artificielle entiers sans jamais solliciter le moindre serveur extérieur. La firme annonce également une journée entière d’autonomie.

Côté usage, Nvidia met en avant trois terrains. Les agents locaux arrivent préinstallés, avec Hermes, OpenClaw et Perplexity, sans ligne de commande à saisir, et le modèle maison Nemotron 3.5 Bolt tourne directement sur l’appareil. Adobe prépare également des versions bêta de Photoshop et Premiere optimisées pour RTX Spark. Le jeu complète le tableau, avec des titres AAA annoncés en 1440p au-delà de 100 images par seconde.

Reste l’obstacle du tarif. À 2 499 euros l’entrée de gamme, ces portables visent surtout les créateurs et les développeurs, dans un marché déjà sous tension à cause de la flambée des prix de la mémoire. Via sa technologie PAIR, Nvidia promet toutefois que les RTX Spark peuvent alimenter en calcul les autres ordinateurs du foyer. Seuls les tests indépendants diront si la promesse tient.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

L’IA d’OpenAI se sert dans un portefeuille crypto, cette nouvelle affaire inquiète

Hors de contrôle, l’IA s’attaque maintenant à des portefeuilles de cryptomonnaies. OpenAI a confirmé que l’un de ses agents d’IA s’est tranquillement servi dans une réserve de monnaie virtuelle. L’année…

Tesla : il s’endort au volant, sa voiture autonome fonce sur des policiers

L’une des voitures d’Elon Musk est impliquée dans un nouvel accident. Son conducteur s’est endormi alors que le mode de conduite autonome Full Self-Driving était activé. Résultat : deux policiers…

Votre forfait Sosh va coûter plus cher, mais vous pouvez encore refuser

Sosh vient d’annoncer une augmentation des prix de certains abonnements, en échange d’une quantité de données mobiles disponibles plus importante. Bonne nouvelle, toutefois : il est tout à fait possible…

Vos jeux mobiles gratuits cachent parfois des mouchards : comment Proton VPN leur ferme la porte

Les jeux mobiles gratuits peuvent embarquer de nombreux outils de qui suivent vos habitudes à votre insu. Une enquête récente de Proton donne une idée de leur présence dans les…

Test Samsung S92H : une expérience TV OLED haut de gamme sans se ruiner

Début 2026, Samsung a annoncé le renouvellement de sa gamme de télévisions. Si le modèle le plus onéreux s’appuie cette année sur la technologie RGB LED, les télévisions OLED de…

Windows 11 corrige enfin ces défauts, votre PC va gagner en confort

Microsoft vient de publier une nouvelle version de Windows 11, destinée aux membres du programme Insider. Celle-ci s’accompagne d’un grand nombre d’améliorations et d’autres nouveautés. Le moins que l’on puisse…

Le Googlebook coûte trop cher ? Google aurait trouvé la solution

Google préparerait un nouvel ordinateur destiné aux bourses les plus modestes. Il s’agirait d’une nouvelle série de Googlebooks nettement plus abordables. Au-delà de son célèbre moteur de recherche, Google est…

Test Asus ROG Xbox Ally X20 : un nouvel écran sublime, mais cher payé

Un an jour pour jour après les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X, Asus revient sur le segment des consoles portables sous Windows avec la version X20. Si…

Sony ressuscite le Walkman : il est plaqué or et coûte 5 000 euros

Surprise, le Walkman est de retour. Sony lance le NW-WM1ZM3, un produit haut de gamme plaqué or vendu au prix de 5 000 euros et tournant sous Android. Le Walkman…

Nvidia App permet aux agents d’IA de modifier vos paramètres graphiques, voici comment désactiver cette option

Une récente mise à jour de Nvidia App active par défaut une fonctionnalité permettant à des agents d’IA d’interragir et de modifier les paramètres graphiques. On vous explique comment la…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.