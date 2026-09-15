Ce test explique pourquoi pousser sa carte graphique au maximum ne rend pas un PC portable plus rapide

Débrider soi-même la carte graphique de son PC portable gamer peut paraître une bonne affaire. L’Asus ROG Zephyrus G16 laisse grimper sa RTX 5080 à 160 watts, un chiffre qui fait rêver sur le papier. Le châssis, lui, n’a pas dit son dernier mot.

Les PC portables gamers ont maigri sans renoncer à la puissance. Dedans, les constructeurs glissent des cartes graphiques pensées pour des tours entières, et le MSI Raider 16 Max HX revendique 300 W répartis entre son processeur et son GPU. Reste un détail encombrant, la chaleur ne disparaît pas par magie. Plus le châssis est fin, moins il l’évacue.

Asus laisse justement la main aux joueurs sur son ROG Zephyrus G16 millésime 2026. En mode manuel, la machine autorise 160 watts pour la carte graphique, contre 135 watts en Turbo. Sur le papier, le portable se hisse au niveau du Razer Blade 16. Cette latitude séduit les amateurs de réglages, et un bricoleur a même fait tourner une RTX 5080 sans le moindre ventilateur. En jeu, la réalité s’écarte pourtant de la fiche technique.

Le mode manuel du ROG Zephyrus G16 fait retomber la puissance de la RTX 5080 en pleine partie

Selon les relevés de Notebookcheck, les 160 watts n’apparaissent que sur une charge purement graphique. Dès qu’un jeu sollicite aussi le processeur, le Zephyrus G16 tient environ 135 watts pendant quelques instants. La consommation retombe ensuite entre 105 et 110 watts, au bout de vingt à trente secondes. C’est moins que le mode Turbo. Censé tout débrider, le réglage manuel bride la RTX 5080 plus tôt que prévu.

Plusieurs tests en jeu confirment le phénomène. Sur Assassin’s Creed Black Flag en QHD, le mode Turbo affiche 45 images par seconde contre 40 en manuel. Final Fantasy XV descend de 125,6 à 121,3, F1 2024 de 70,6 à 69. Seul Cyberpunk 2077 grimpe légèrement, de 83,4 à 86,4. La tendance reste nette sur l’Asus ROG Zephyrus G16, même avec des séquences de mesure très courtes.

Le refroidissement explique ce résultat. Bien conçue, la chambre à vapeur du Zephyrus G16 ne parvient pas à dissiper durablement une telle enveloppe thermique dans un format aussi fin. Asus a malgré tout progressé, puisque le modèle précédent plafonnait à 120 watts. Razer garde une courte avance en jeu avec son Blade 16. Pour les joueurs, la leçon tient en une ligne, le mode automatique reste le meilleur réglage.