Ce supercalculateur chinois pulvérise un record que les États-Unis pensaient hors de portée

Les sanctions américaines devaient priver la Chine des outils nécessaires au calcul de pointe. Le pays vient de prouver tout le contraire avec une machine record. Son architecture s'affranchit même du composant que tout le monde jugeait indispensable.

VPN avec le plus de serveurs
Crédit photo : 123rf

La course au calcul haute performance est devenue un terrain d'affrontement entre la Chine et les États-Unis. Washington a multiplié les restrictions pour priver Pékin des puces les plus avancées, fabriquées par des firmes comme NVIDIA. Cette pression pousse les laboratoires chinois à concevoir eux-mêmes les composants qui leur manquent. Huawei a déjà prouvé que les sanctions américaines ne l'arrêtent pas avec un SSD record entièrement maison, c'est un signe que le pays transforme ses contraintes en force.

C'est dans ce climat tendu que la Chine vient de reprendre le sommet mondial du calcul, qu'elle ne tenait plus depuis 2017. Le supercalculateur LineShine, installé au National Supercomputing Centre de Shenzhen, détrône désormais l'américain El Capitan. Cette bataille de la puissance rappelle la domination chinoise observée sur le dernier classement AnTuTu des smartphones. Le plus frappant tient à la conception de cette machine, à rebours de tout ce que fait le secteur.

LineShine devient le supercalculateur le plus rapide au monde sans aucune carte graphique

LineShine fonctionne uniquement avec des processeurs classiques, le même type de puce qui équipe nos ordinateurs, mais à une échelle vertigineuse. La plupart des supercalculateurs modernes ont besoin de cartes graphiques pour aller aussi vite. Selon le classement TOP500, la machine de Shenzhen réalise plus de deux milliards de milliards d'opérations par seconde. Aucun rival n'avait encore atteint une telle vitesse sans s'appuyer sur ces fameux accélérateurs. Le mastodonte chinois va même 20 % plus vite qu'El Capitan, le champion américain désormais relégué à la deuxième place.

Cette performance envoie un signal limpide à Washington. Privée des puces américaines, la Chine prouve qu'elle peut rivaliser au plus haut niveau avec ses seules technologies. LineShine garde toutefois un point faible sur les calculs liés à l'intelligence artificielle. Sur ce terrain précis, la machine chinoise se classe seulement quatrième, loin derrière son rival américain. Elle se révèle aussi très gourmande en électricité, avec une consommation comparable à celle d'une petite ville. Pékin tient donc la couronne de la vitesse brute, mais la bataille de l'IA reste largement ouverte.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Half-Life devient le jeu vidéo PC le plus cher de l’Histoire, battant un titre de 1979

Une copie de Half-Life s’est vendue aux enchères pour une coquette somme. Le jeu devient le plus cher au monde parmi ceux sur PC, devant le précédent record établi par…

Votre montre connectée va bientôt vous proposer un soutien psychologique grâce à une IA thérapeute

Les programmes d’IA dédiés à la santé mentale partagent tous la même limite, celle d’attendre que l’utilisateur fasse le premier pas. Des chercheurs ont décidé de renverser ce modèle. Leur…

Windows 11 prend encore plus de place sur votre PC, mais c’est pour une bonne raison

La nouvelle fonction de restauration de Windows 11 est arrivée. Mais selon Microsoft, celle-ci s’accompagne d’une occupation conséquente de l’espace de stockage de votre PC. On fait le point. Si…

Tom Cruise en Iron Man ? Cette rumeur sur Avengers Secret Wars enflamme les fans

Après Robert Downey Jr., Tom Cruise incarnera-t-il le prochain Iron Man ? Certaines rumeurs affirment que l’acteur de Mission : Impossible pourrait bel et bien débarquer dans le MCU, et…

Sony retire des centaines de films achetés sur PlayStation, vous avez payé pour rien

La pilule risque de ne pas passer pour de nombreux amateurs de films. Sony s’apprête en effet à retirer des centaines de films du PlayStation Store. Certains films cultes disparaîtront…

Android 17 : Google rattrape enfin son retard face à l’iPhone avec cette grosse nouveauté

Les utilisateurs de smartphones Android n’auront bientôt plus à rougir face à l’iPhone. Sous Android 17, Google serait en effet en train de tester une fonctionnalité sensiblement similaire à celle…

Google rassure les utilisateurs d’Android 17 avec un nouveau système de vérification

Google renforce toujours plus la sécurité de son dernier système d’exploitation. La firme de Mountain View est en effet en train de déployer un système de vérification permettant d’attester l’authenticité…

Test Fiido M1 Pro : pour rouler différent !

Décidément Fiido n’en finit pas de nous étonner avec des vélos à assistance électrique au rapport qualité / prix impeccable et avec toujours une originalité bien sentie. Le M1 Pro…

Une PS6 a plus de 1 000 € ? Sony pourrait faire exploser le prix de sa prochaine console

La prochaine console de Sony pourrait se vendre à prix d’or. La hausse des prix des composants, associée à la crise de la RAM, pourrait en effet faire grimper le…

Ce badge télépéage est gratuit pendant 12 mois grâce à cette offre exclusive

À l’approche des vacances d’été, l’opérateur Fulli vous permet de passer les péages plus rapidement sur l’autoroute, et de manière gratuite, grâce à une promotion sur son offre Nomade. Le…