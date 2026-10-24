Les Galaxy Buds On arrivent bientôt en Europe, leur prix se précise

Les futurs écouteurs sans fil de Samsung pourraient arriver plus tôt que prévu. On en sait plus quant à une potentielle date de sortie en Europe, ainsi que sur le prix des Galaxy Buds On.

Galaxy Buds On
Crédits photo : Samsung

Dans le monde des écouteurs sans fil, il est parfois difficile de choisir. En effet, de nombreux fabricants se sont lancés sur le marché, et d’innombrables modèles sont disponibles. On pense par exemple aux Sony WF‑1000XM6, sortis en début d’année, ou encore aux écouteurs avec réduction active de bruit, les Nothing Ear. Mais c’est sans compter sur Samsung, qui compte bien se tailler une part du gâteau.

Le fabricant sud-coréen propose déjà des écouteurs sans fil, les Galaxy Buds 4 Pro, qui ont récemment eu droit à une belle promotion. En revanche, Samsung aura pris son temps avant de se lancer dans la fabrication d’écouteurs à clipser autour de l’oreille. Le mois dernier, certaines rumeurs évoquaient le lancement prochain d’écouteurs connectés bien particuliers.

Et il semblerait que les leakers aient vu juste. En effet, au début du mois, Samsung présentait officiellement ses Galaxy Buds On. Côté technique, les écouteurs embarquent un processeur Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform, accompagné de trois microphones. La technologie Call Clear promet une meilleure isolation de la voix dans un environnement bruyant.

Galaxy Buds On : des écouteurs clipsables à 200 € ?

Et, comme on pouvait s’y attendre, les Galaxy Buds On intègrent l’intelligence artificielle. Les utilisateurs pourront ainsi contacter rapidement l’IA de Google, Gemini, par commande vocale. Le fabricant sud-coréen promet 9,5 heures d’autonomie en écoute continue. Selon un visuel partagé par The Cipher Project, les écouteurs se logent dans un boîtier de recharge relativement similaire à celui des Galaxy Buds 4.

Il reste toutefois un mystère à éclaircir, à savoir la date de sortie et le prix des écouteurs connectés. Dans leur pays d’origine, la Corée du Sud, les Galaxy Buds On seront disponibles dès le 27 octobre prochain. Ces derniers seront vendus au prix de 299 000 wons, soit à peine plus de 200 €.

Mais en Europe, ces informations n’étaient pas disponibles. Du moins, jusqu’à aujourd’hui. En effet, chez nos voisins suisses, certaines boutiques afficheraient déjà les Galaxy Buds On sur leur site.

Côté prix, les futurs écouteurs de Samsung coûteraient entre 179 et 199 francs suisses. Au taux actuel, cela donne une fourchette de prix située entre 193,5 et 215 euros. Les Samsung Galaxy Buds On pourraient débarquer en Europe à la mi-décembre prochain.


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