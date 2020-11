Noël 2020 : le top des offres à saisir avant le Black Friday

Noël approche à grands pas et vous ne savez pas quoi offrir ? Nous vous proposons quelques idées de cadeaux à offrir grâce à une sélection de produits high en promotion avant le Black Friday. Il y en a pour tous les goûts et budgets, suivez le guide !

Le top des offres high-tech avant le Black Friday

Parmi notre sélection de produits high-tech pas chers avant les bons plans Black Friday, nous avons la caméra de surveillance Xiaomi 360 V2 proposée sur Cdiscount à 26,18 € au lieu de 39,99 € mais également la montre connectée Huawei Watch GT 2e qui passe sous la barre des 100 € sur Amazon. Les casques audios sont également très appréciés comme cadeaux de Noël et on retrouve deux références proposé à petit prix. Voici ci-dessous les promos en question :

Caméra de surveillance Xiaomi 360 V2 à 26,18 €

On commence notre top des meilleures offre Noël 2020 avant le Black Friday avec la caméra de surveillance Xiaomi 360 V2. Elle est actuellement proposée à 26,18 € au lieu de 39,99 € du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount. Concernant les caractéristiques du produit, on retrouve une alimentation sans fil, une vision nocturne infrarouge et détection de mouvement, notifications de vidéos de 10 secondes sur votre téléphone lorsque quelque chose se passe, pendant les créneaux horaires que vous décidez.

Elle offre une définition 1080p et embarque un un double moteur qui permet d’obtenir une vision horizontale à 360°, verticale à 115° et un grand angle de 100.4° pour couvrir tout les recoins de votre maison. Elle est compatible avec les solutions Alexa, Apple HomeKit et Google Home.

Abonnement PlayStation Plus 12 mois à 44,99 €

L'abonnement 12 mois au PlayStation Plus est proposé à 44,99 € au lieu de 59,99 € soit une réduction de 25%. Cette promotion est disponible du coté des enseignes Amazon, Fnac et Micromania. Elle est valable aussi bien pour les nouveaux ou anciens clients. jusqu'au 30 novembre 2020 dans la limite des stocks disponibles.

Pour rappel, le PlayStation Plus permet à ses abonnés de profiter d'un grand nombre d'avantages et bonus parmi lesquels : l'accès au mode multijoueur en ligne PS4 qui vous permet de jouer à des jeux PS4 en ligne avec d'autres joueurs, mais aussi les jeux du mois gratuits au nombre de 2 soit 24 jeux PS4 offerts sur l'année sans frais supplémentaires. Vous pourrez les conserver et y jouer pour toute la durée de votre abonnement.

Des réductions exclusives qui permettent de profiter d'offres spéciales sur les jeux et contenus additionnels via le PlayStation Store ainsi qu'un stockage en ligne de 100 Go d'espace de stockage sur le cloud pour vos parties sauvegardées sur PS4. Enfin, sachez que les jeux offerts sur PS5 sont également jouables sur PS4.

Montre connectée Huawei Watch GT 2e à 99 €

On continue notre sélection d'idées cadeau pour Noël avec la montre connectée Huawei Watch GT 2e qui passe sous la barre des 100 euros du coté de l'enseigne en ligne Amazon qui la propose en promotion à 99 €. Plutôt pas mal sachant qu'elle est généralement aux alentours des 130 €. Un bel objet à mettre sans hésiter sous le sapin !

Coté fonctionnalités et caractéristiques techniques, on retrouve la puce Kirin A1, un écran tactile AMOLED HD de 1,39 pouce (résolution de 454 x 454 pixels) et surtout d'un espace de stockage de 4 Go. Son autonomie est aussi l'un de ses nombreux points fort puisqu'elle peut atteindre jusqu'à 14 jours.

La Watch GT 2e est également étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur et intègre aussi une pléiade de fonctionnalités telle que 85 modes d'entrainement, le contrôle de la VO2Max, la surveillance du rythme cardiaque à chaque instant ou le suivi et l'analyse du sommeil avec la technologie Huawei TruSleep 2.0.

Enceinte Bluetooth Bose SoundLink 2 Mini à 118,99 €

Si vous souhaitez offrir une enceinte Bluetooth, vous pouvez profiter de ce bon plan vu sur Cdiscount qui permet de se procurer l'excellente Bose SoundLink Mini II à 118,99 € au lieu de 159,99 € en moyenne soit une réduction de 26%. Vous avez la possibilité de régler en 4X sans frais.

La Bose SoundLink Mini II propose des basses puissantes et un son de qualité . On retrouve aussi un port de charge USB-C, une entrée AUX et un microphone intégré pour utiliser la fonction mains-libres ou accéder à l’assistant vocal d'un téléphone. Enfin, l'enceinte est dotée d'invites vocales pour un appairage Bluetooth facile et est capable de mémoriser jusqu’à huit appareils à la fois.

Casque audio BackBeat Pro 2 à 129,99 €

On reste dans l'audio avec le casque audio BackBeat Pro 2 qui devient plus abordable à quelques semaines de Noël. Il est affiché à 129,99 €. En ce qui concerne les caractéristiques principales de l'appareil, le Plantronics BackBeat Pro 2 est un casque de type circum-aural qui bénéficie notamment du Bluetooth 4.0 et de la technologie de réduction de bruit. Il dispose d'une portée maximale jusqu'à 100 mètres en association avec un émetteur Bluetooth de classe 1. Au niveau de l'autonomie, le BackBeat Pro 2 embarque une autonomie maximale de 24 heures (pour un temps de charge estimé à 3 heures).

Casque audio Bose quietComfort II à 209,99 €

Autre casque audio, un cran au dessus de celui que nous vous avons précédemment présenté, le Bose QuietComfort II est au prix canon de 209,99 €. Une excellente affaire puisque ce modèle est habituellement commercialisé 379,99 €. Vous réalisez ainsi une économie de 170 €. Amazon propose également le paiement de l'article en 4 fois sans frais par carte bancaire.

En ce qui concerne les points forts du casque, le QuietComfort 35 II est notamment équipé de la technologie de réduction de bruit. Doté de l'assistant vocal Google et d'Alexa, le casque sans fil répond à votre voix pour lancer de la musique, envoyer un SMS ou prendre un appel. Il embarque une autonomie maximale de 20 heures grâce à sa batterie lithium-ion rechargeable. Enfin, l'appareil est fourni avec un étui, un câble USB et un câble audio.

Quelles enseignes proposent les meilleures offres Black Friday ?

Si vous souhaitez faire des achats high-tech pour Noël, sachez qu'il y a quelques boutiques se démarquent par leurs promotions. Ci-dessous, nous vous avons fait une petite liste et pour chacune, nous mettrons en place un article dédié dans lequel, vous trouverez leurs meilleurs bons plans.