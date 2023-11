L’iPad 9 fait l’objet d’une belle baisse de prix sur la Fnac et Darty

Le prix de l’iPad 9 chute à seulement 339,99 € au lieu de 439 € sur la Fnac et Darty. Profitez-en avant la rupture de stock.

L'iPad de 9ème génération, sorti en 2021, est aujourd’hui encore une excellente solution pour avoir une tablette puissante sans casser sa tirelire. La Fnac et Darty proposent la version Wifi de 64 Go à 339,99 € au lieu de 439 € durant le Black Friday. Cette baisse de prix de 100 € est bienvenue, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année ! Au niveau des caractéristiques, elle dispose d’un bel écran Retina de 10,2 pouces (2 160 x 1 620 pixels) et d’un SoC Apple A13 Bionic. Cette puce puissante peut faire fonctionner les applications les plus exigeantes.

Coté photo, elle est dotée d’un capteur arrière de 8 MP ainsi que d’un capteur selfie ultra grand-angle de 12 MP qui offre un champ de vision de 122°.Vous avez la possibilité de réaliser des vidéos en 4K. Enfin, la tablette offre une belle autonomie de 10 heures d’utilisation.

