Cyber Monday : la montre connectée Apple Watch SE 2023 en promotion sur Amazon

Vous n’avez pas trouvé votre bonheur pendant le Black Friday ? Vous en voulez encore ? Profitez du Cyber Monday pour avoir une dernière chance de faire une bonne affaire en 2023. Que ce soit pour vous faire plaisir ou pour offrir à Noël, l’Apple Watch SE 2ème génération bénéficie d’une belle baisse de prix et passe sous les 250 euros.

Comme chaque année, la période du Black Friday se termine par le Cyber Monday. C’est l’occasion de faire un dernier tour sur internet à la recherche des meilleures offres promotionnelles du moment. Sur Amazon, vous pourrez ainsi trouver une excellente montre connectée à prix réduit. Il s’agit ni plus ni moins de la 2ème génération de l’Apple Watch SE dans sa version GPS, avec un boitier de 40mm. Vous pouvez vous l’offrir à seulement 249 euros au lieu de 279 euros et la livraison est gratuite. Cette promotion est disponible pour différentes configurations de couleurs et de bracelet. C’est donc le cas pour le modèle avec le boîtier Aluminium et la Boucle Sport Minuit mais aussi avec le boîtier Aluminium et le Bracelet Sport Minuit et enfin avec le boîtier en Aluminium et le Bracelet Sport lumière stellaire. Si vous préférez le boitier 44mm, il est aussi en promotion puisqu’il est disponible pour 279 euros au lieu de 309 euros.

Pourquoi choisir l’Apple Watch SE 2ème génération ?

L'Apple Watch SE de 2ème génération (2023) est le modèle le plus abordable dans la gamme de montres connectées de la marque à la pomme. On retrouve ainsi un écran Retina OLED LTPO de 394 x 324 pixels avec une luminosité qui peut atteindre 1000 nits. l'Apple Watch SE 2 sera donc utilisable sans aucun souci à l’extérieur, même en plein soleil.

Elle tourne avec la puce SiP S8 et embarque une mémoire vive de 1 Go. Pour le stockage, on profite d’une capacité de 32 Go. Elle est équipée de très nombreux capteurs qui permettent d’effectuer le suivi de votre forme physique et de votre sommeil. Elle suit notamment votre rythme cardiaque et peut vous alerter en cas de fréquence inquiétante ou en cas d’arythmie. Elle vous sera aussi très utile pendant vos séances de sports.

Étanche jusqu’à 50 mètres, vous pourrez l’utiliser quand il pleut mais également quand vous faites de la natation. Cette smartwatch est également très utile pour votre sécurité puisqu’elle détecte les chutes et les accidents et peut prévenir les secours si nécessaire. Enfin, son autonomie maximale est de 18 heures. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre test complet de l’Apple Watch SE 2ème génération.

