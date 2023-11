Le Black Friday Cdiscount : 10 offres ultra canons à ne pas manquer !

Cdiscount a dévoilé ses offres du Black Friday 2023. De nombreux articles se retrouvent ainsi à prix cassé. Découvrez ici notre sélection complète des meilleurs offres à ne pas manquer sur les produits high-tech.

Le mois de novembre est l’un des meilleurs mois pour faire des achats à prix réduit. Durant la période du Black Friday, les sites de e-commerce affichent de belles promotions. Si vous avez des achats à faire, c’est le bon moment ! L’édition 2023 du Black Friday est prévue le 24 novembre mais les bons plans sont d’ores et déjà disponibles en ligne. Après la Fnac et Darty, Amazon, Boulanger ou encore Xiaomi, nous vous présentons ici notre récapitulatif complet des meilleures offres sur Cdiscount. Nous avons passé en revue tous les rayons afin de sélectionner les bons plans qui valent vraiment le coup.

LES MEILLEURES OFFRES CDISCOUNT DU BLACK FRIDAY

Ça y est, Cdiscount a révélé ses meilleures offres du Black Friday ! Nous allons régulièrement mettre à jour les offres de notre sélection en fonction des ruptures de stock. Si une offre vous intéresse, n’attendez pas qu’il soit trop tard pour en profiter. Si vous voulez découvrir davantage de bons plans, n'hésitez pas à faire un tour sur notre rubrique destinée aux meilleurs bons plans du Black Friday.

La manette PS5 Sony DualSense à 45,99€ au lieu de 69,99 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les possesseurs de PS5 vont adorer ce bon plan ! En effet la manette Sony DualSense se retrouve à son prix le plus bas, à savoir 45,99€ au lieu de 69,99 €. Cette manette sans fil est à la fois confortable et ergonomique. Elle est dotée de 2 gâchettes adaptatives dans les boutons L2 et R2, d’un microphone, d’une une sortie casque et d’un haut-parleur. Le retour haptique offre une expérience encore plus immersive.

Grâce à la détection de mouvement ultra intuitive à 6 axes couplée au gyroscope et à l’accéléromètre, la manette est capable de détecter vos mouvements avec précision. En outre, le bouton Create vous permet de partager vos contenus avec les autres joueurs. Dotée du Bluetooth, la Sony DualSense est également équipée d’un port USB-C pour une connexion filaire avec un PC.

L’excellent smartphone d’entrée de gamme Galaxy A33 5G à 199 € au lieu de 379 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Samsung Galaxy A33 5G est l’un des meilleurs smartphones dans cette gamme de prix. Si vous avez un petit budget, c’est un excellent choix pour avoir à la fois la 5G, des caractéristiques correctes sans pour autant vous ruiner. On retrouve ainsi un processeur SoC Exynos 1280 gravé en 5 nm et compatible 5G.

Pour l'écran, le smartphone est doté d’une dalle Super AMOLED de 6,4 pouces qui profite d’une définition FullHD+ et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Au niveau des photos, outre le capteur selfie de 32 MP, le Galaxy A33 5G embarque un capteur principal de 48 MP accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP, d’un macro de 5 MP et d’un capteur portrait de 2 MP. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy A33 5G.

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds FE à 69 € au lieu de 99 € (avec le code BUDSFE10)

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Si vous cherchez des écouteurs sans-fils dotés d’une réduction active de bruit à petit prix, sachez que le prix des Samsung Galaxy Buds FE chute à seulement 69 € au lieu de 99 € pendant le Black Friday sur Cdiscount. Vous trouverez difficilement un meilleur rapport qualité/prix !

Grâce à la réduction active de bruit que vous pouvez activer et désactiver en touchant simplement la zone dédiée sur vos écouteurs, vous pouvez profiter d’un son net sans les bruits parasites de votre environnement. Avec les basses profondes, l’expérience audio est saisissante. Les 3 micros sont capables de capturer le son de votre voix pour des appels clairs. Enfin, Galaxy Buds FE ont une autonomie qui peuvent atteindre les 30h d'écoute avec l'étui et sans l'ANC, ou 21h avec la réduction active de bruit activée.