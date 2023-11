Le prix de cette TV OLED 4K Ambilight Philips de 55″ chute encore plus avec cette double promotion !

Le Black Friday se termine dans quelques heures. Si vous cherchez une nouvelle TV OLED 4K à prix réduit, ce bon plan est fait pour vous. La TV Ambilight Philips 55OLED848 est actuellement affichée en promotion à seulement 1 099 € au lieu de 1 299 € sur Darty. Mais ça n’est pas tout ! Darty vous offre en plus une carte cadeau de 100 €. Le prix de revient sera donc de 999 €. C’est un prix exceptionnel pour cette TV qui fait un quasi sans faute.

Darty propose actuellement la TV OLED 4K Ambilight Philips 55OLED848 à un excellent prix. Habituellement en ventre à 1 299 €, vous pouvez l'avoir à 999 € en cumulant la réduction immédiate de 200 € et la carte cadeau de 100 €. Pour bénéficier de ce bon plan de 100 € offerts dès 1000 € d'achat, il vous suffira d'entrer le code BF100 dans votre panier. Et bonne nouvelle, cette carte cadeau est sécable et utilisable du du 02/12/2023 au 02/01/2024.

Au niveau des caractéristiques, la TV Philips 55OLED848 dispose d’un écran lumineux de 55 pouces, soit une diagonale de 139 cm. Son affichage OLED 4K UHD d’une résolution de 3840 x 2160 pixels profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’Ambilight et les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos intégrées vous offrent une expérience immersive. Grâce au processeur Philips P5 avec IA, les images sont réalistes, détaillées et riches en couleur.

Pour la partie connectique, on retrouve 4 ports HDMI 2.1, 3 ports USB et un port Ethernet RJ-45. Il est parfaitement adapté au gaming. En connectant votre console nouvelle génération, vous pourrez profiter d’un gameplay fluide et réactif. Enfin, en passant par la télécommande de cette Google TV, vous pourrez utiliser votre voix pour contrôler les appareils connectés compatibles avec les assistants vocaux Google et Alexa.

