Black Friday TV OLED, QLED : les meilleures offres sur les modèles Samsung, LG et TCL…

Le Black Friday est l'un des meilleurs moments de l'année pour acheter une nouvelle TV. Que vous recherchiez une TV OLED, QLED ou même un modèle LED classique, vous trouverez ici les meilleurs bons plans du web proposés dans le cadre du Black Friday.

Quelle TV choisir pendant le Black Friday ? Si vous souhaitez profiter de cette grande foire aux promos pour vous offrir un nouveau téléviseur, plusieurs modèles sont à des prix très intéressants. Ils sont à retrouver dans le cadre du Black Friday Amazon, Rakuten, Boulanger ou encore Fnac/Darty.

Les offres du Black Friday sur les TV OLED

TV QLED et LED : les meilleures offres du Black Friday

Quelle TV choisir pendant le Black Friday ?

Vous venez de parcourir les meilleures offres disponibles sur les TV à l'occasion du Black Friday. Que vous recherchiez un modèle OLED, QLED ou LED dans leurs différentes déclinaisons, vous trouverez le modèle qu'il vous faut.

On commence par les OLED. Les modèles les moins chers sont la Samsung S92C et la LG OLED C3 EVO. Elles sont à 1099 € en 55 pouces. Votre choix dépendra de votre préférence de marque. Peu importe le modèle que vous choisissez, ils vous offriront une qualité d'image et un son exceptionnels.

En 65 pouces, la LG OLED C3 est à 1499 € alors qu'il faut en temps normal débourser près de 2200 €. Vous bénéficiez d'une réduction d'environ 700 € et elle est non négligeable.

En QLED, les TV Samsung sont évidemment les modèles phares. La meilleure offre porte sur le modèle Neo QLED QN90C en 55 pouces. Il est à 999 € au lieu de 1599 €. Il s'agit d'une TV Mini LED qui offre un contraste proche des TV OLED. Il a l'avantage d'être plus lumineux. En entrée de gamme sur du Mini LED, vous pouvez vous offrir la Hisense MiniLED U7KQ de 55 pouces qui est à seulement 649 €.

Enfin, les modèles artistiques The Frame de Samsung n'échappent pas aux réductions du Black Friday sur les TV. Ainsi, la TV Samsung The Frame 2023 de 55 pouces est à seulement 999 €. Pour 90 € en supplément, vous pouvez vous tourner vers le modèle de 65 pouces.