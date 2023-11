NordVPN est à son meilleur prix de l’année, mais pas pour longtemps

Plus que quelques heures pour profiter de l'offre Black Friday de NordVPN. La solution est à son prix le plus bas de l'année, grâce à des réductions allant jusqu'à 69% en fonction de la formule choisie.

Le Black Friday chez NordVPN se poursuit jusqu'au 29 novembre 2023. Il ne reste donc plus que quelques heures pour profiter du meilleur prix de l'année sur l'un des VPN les plus populaires du marché. NordVPN fait l'objet d'une réduction de près de 70% en ce moment. C'est une offre à voir de près si vous cherchez à souscrire à un VPN.

NordVPN passe à 2,99 € par mois

Pour le mois du Black Friday, NordVPN propose des réductions allant jusqu'à 69% selon la formule choisie. La promotion concerne l'abonnement de deux ans qui, dans ses trois déclinaisons, vous donne droit à 3 mois offerts. Ainsi, la formule de base qui intègre le VPN, une protection anti-malware et un bloqueur de suivi de publicités est à 2,99 €. Vous payez ainsi 80,73 € au lieu de 223,83 € pour 2 ans (+3 mois).

Si vous préférez la formule Avancée, elle est à 3,99 € par mois pendant deux 27 mois, soit 107,73 € au lieu de 285,66 €. Cette formule intègre, en plus des avantages de l'offre de base, un gestionnaire de mots de passe multiplateforme et un analyseur de fuites de données.

Enfin, la formule Ultime intègre en plus un stockage Cloud sécurisé de 1 To pour la sauvegarde de vos données sensibles en ligne, le tout avec un chiffrement de fichiers de nouvelle génération. Il faut compter 4,99 € par mois pour cette formule, soit 134,73 € au lieu de 447,39 € pour 27 mois, ce qui correspond à une réduction de 69%.

VPN pour votre sécurité en ligne

Les VPN sont de plus en plus populaires, à mesure que les internautes découvrent leur importance pour leur sécurité en ligne, et surtout pour la protection de leur vie privée. Que vous soyez chez vous ou connecté à une borne WiFi publique, ils vous permettront de rester à l'abri des tiers malveillants. Ce genre de solution représente aussi le moyen le plus efficace de contourner la censure ou de bénéficier de certains services restreints géographiquement.

Mais un VPN peut devenir contre-productif si vous choisissez mal votre application. En effet, certaines solutions, notamment celles gratuites ne sont pas fiables la plupart du temps. Lenteurs, log de vos données de navigation, chiffrement approximatif… Pour votre sécurité, il vaut mieux opter pour un VPN solide sur tous les plans.

NordVPN profite d'un solide chiffrement, dispose de près de 7000 serveurs dans une soixantaine de pays. Il est compatible avec les systèmes les plus utilisés par le grand public : Windows, macOS, Android, iOS/iPad OS ou encore Linux, pour ne citer qu'eux. Un abonnement vous permet de l'utiliser sur six appareils différents. Et pour finir, vous bénéficiez d'une garantie “satisfait ou remboursé” de 30 jours.