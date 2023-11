Black Friday : voici les meilleures offres sur les casques, écouteurs et enceintes, vite !

Ça y est, le top départ du Black Friday est lancé ! Durant cette courte période, de nombreux produits sont affichés en promotion. C’est donc le bon moment pour réaliser vos achats à prix réduit. Découvrez notre sélection des meilleures offres sur les casques, écouteurs et enceintes pour le Black Friday.

Le Black Friday 2023 commence ce 24 novembre et se termine avec le Cyber Monday le lundi suivant. De nombreuses enseignes affichent de belles promotions sur leur site. Boulanger, Amazon, Cdiscount, Xiaomi, Rakuten, Rue du Commerce ou encore la Fnac et Darty, baissent les prix sur les équipements audio. Nous avons sélectionné les meilleures offres du Black Friday sur les casques, les écouteurs et les enceintes Bluetooth. Nous mettons ce récapitulatif régulièrement à jour alors n’hésitez pas à revenir régulièrement pour ne rien manquer.

Les offres Black Friday sur les casques

Les offres Black Friday sur les écouteurs

Les offres Black Friday sur les enceintes et barres de son

Le casque Bose QuietComfort (QC) Special Edition est à 179,99 euros au lieu de 269,99 euros pour le Black Friday

Le Bose QC Special Edition figure parmi les meilleurs casques à réduction de bruit active actuellement en vente. Ils sont actuellement en vente à 179,99 euros au lieu de 269,99 euros suite à une remise supplémentaire de 10% qui s’applique automatiquement dans votre panier.

Ce casque sans fil est léger et confortable. Vous pouvez donc écouter votre musique ou vos podcasts durant des heures sans problème. Il profite d’ailleurs d’une belle autonomie maximale de 22 heures et, grâce à la recharge rapide en USB-C, vous récupérez 3h d’écoute en seulement 15 minutes de charge. Avec le Bluetooth multipoint, vous avez la possibilité de switcher’n appareil à l’autre facilement. Certifié IPX4, le Bose QC Special Edition peut convenir pour la pratique du sport en extérieur, même sous la pluie.

Les AirPods Pro 2 passent à 239 euros au lieu de 279 euros

Les AirPods Pro 2 sont les derniers écouteurs d’Apple. Le modèle est doté de la nouvelle puce H2 à la fois plus puissante et moins énergivore. Plus efficace, la réduction active du bruit active offre une meilleure isolation des bruits indésirables environnants. Par ailleurs, les AirPods Pro 2 sont également compatibles avec l’audio spatial, et ils tiennent compte de votre morphologie fournie une expérience la plus immersive possible. Avec leur certification IPX4, vous pouvez les utiliser pour vos activités sportives vu qu’ils résistent aux éclaboussures d'eau et à la transpiration. Enfin, la batterie vous offre 6h d’écoute. Avec le nouveau boîtier de charge, vous obtenez 24 heures d’autonomie supplémentaires.

L’enceinte JBL Charge 4 chute à 89 € au lieu de 169 €

L’enceinte JBL Charge 4 est une enceinte sans fil puissante qui offre un son à 360°. Certifiée IPX7, vous pouvez l’utiliser en extérieur sans craindre les éclaboussures. La batterie de 7 500 mAh vous permet de bénéficier de 20 heures de musique. Par ailleurs, cette enceinte Bluetooth est munie d'un port USB qui vous permet aussi de recharger votre smartphone. Enfin, grâce à la technologie Connect+, vous avez la possibilité de connecter deux smartphones simultanément pour écouter votre musique.

