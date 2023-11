Plus de 1000 € de remise sur la TV LG OLED G3, la référence du marché

Besoin d'une TV OLED ? Pour le Black Friday, le modèle G3 Evo de LG fait l'objet d'une réduction considérable dans ses versions de 55 et de 65 pouces.

Nous venons d'aborder le dernier virage du Black Friday et c'est souvent l'occasion pour nombreuses personnes de remplacer leur téléviseur. Si vous êtes de ceux qui ne jurent que par les TV OLED et que vous recherchez ce qui se fait de mieux sur le marché, voici la meilleure occasion du Black Friday pour vous offrir la LG OLED G3 Evo. C'est le modèle le plus évolué du catalogue de LG et sans doute le meilleur du marché.

Jusqu'à 1240 € de remise sur la TV LG OLED G3 pour le Black Friday

Dans sa version de 65 pouces, la TV LG OLED G3 est à 1759,99 € chez Rakuten. Elle est affichée à 1859 €, mais vous pouvez obtenir 100 € de réduction supplémentaire avec le code DEALTV100. Sachant que son prix hors promo est de 2999 € sur le site officiel de LG, cela correspond à une réduction de 1240 €. Notez que ce produit avait été lancé il y a quelques mois à 3599 €, ce qui rend le deal encore plus intéressant.

Si vous préférez le modèle de 55 pouces, il est à encore moins cher puisqu'il est possible de l'acheter en ce moment à 1318,99 € chez Rakuten avec le code promo DEALTV100. Ce modèle coûte habituellement 2299 € sur le site de LG. La réduction accordée ici est donc de près de 1000 €.

Pour ce qui est de ses caractéristiques, la TV LG OLED G3 se distingue par son excellente luminosité dont le pic monte à plus de 2000 nits grâce à la technologie Brightness Booster Max. C'est un chiffre impressionnant pour une TV OLED. Ce modèle est animé par le processeur Alpha 9 de 6e génération qui gère parfaitement l'upscaling 4K.

La TV est compatible avec le HLG, le HDR10, ou encore les formats Dolby Vision et Dolby Vision IQ. Sa partie audio s'appuie sur un système 4.2 avec 4 haut-parleurs de 10W et deux woofers de 10W chacun. Enfin, les joueurs seront ravis d'apprendre qu'elle dispose de 4 ports HDMI 2.1, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.