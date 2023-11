Il va falloir faire vite pour profiter de ce bon plan Apple sur le MacBook Air avec M1 ! Aujourd'hui seulement, le fameux ordinateur portable de la firme de Cupertino bénéficie de 20% de réduction grâce à la carte de fidélité de l'enseigne Leclerc.

En ce dimanche 26 novembre 2023 uniquement, l'enseigne Leclerc propose 20% de réduction fidélité sur une sélection de produits Apple dans le cadre du Black Friday. Parmi cette sélection, on retrouve bien évidemment le célèbre MacBook Air avec sa puce M1.

Jusqu'à ce soir et dans la limite des stocks disponibles, l'ordinateur portable de la marque à la Pomme est au prix de revient de 752 euros au lieu de 940 euros. Les 188 euros de remise iront directement dans la cagnotte du compte client et pourront être utilisés à l'occasion d'une prochaine commande.

À propos des points forts, le modèle 2020 du MacBook Air est un ordinateur portable doté d'un écran Retina de 13,3 pouces avec un affichage True Tone et une définition de 2560 x 1600 pixels. Il est également équipé de la puce Apple M1 avec CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs et Neural Engine 16 cœurs ; d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une autonomie pouvant atteindre 18 heures en fonction de l’utilisation et du système MacOS 10.14 Mojave.

Du côté de la connectivité, deux ports Thunderbolt/USB 4, la norme Wi‑Fi 6 802.11a/b/g/n/ac et la technologie sans fil Bluetooth 5.0 sont essentiellement de la partie. Pour plus d'informations, consultez notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air 2020.