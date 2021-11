Switch : adieu le Joy-Con Drift ? Nintendo s’attaque enfin au problème

Dans une interview accordée à The Verge, le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a déclaré que la société apportait « des améliorations continues aux Joy-Con », qui connaissent des problèmes de Joy-Con drift depuis plusieurs années.

Depuis la sortie de la Nintendo Switch en 2017, de nombreux utilisateurs se plaignent du Joy-Con Drift, qui est devenu le problème le plus fréquent des manettes de la console. En effet, pour rappel, ce problème persistant fait bouger votre personnage en jeu à cause d’un mouvement fantôme d’un de vos sticks analogiques, même quand vous ne touchez pas à la manette.

Doug Bowser a apporté de nouvelles informations au sujet de ce problème lors d’un interview avec The Verge, dans laquelle il avait également évoqué les soucis d’émulation de la console et annoncé des pénuries pour 2022. Il a notamment réitéré les récents commentaires de Nintendo sur la façon dont la société travaille continuellement à apporter des améliorations basées sur « les unités retournées et la façon dont elles ont été usées » et a rappelé à tous que le nouveau modèle OLED contient le « même stick mis à jour » que les autres Switch.

Nintendo s’engage à continuer à améliorer ses manettes

« Alors que nous arrivons aux cinq premières années et demie de la Nintendo Switch, nous avons examiné les différentes façons de jouer et vu comment les joueurs ont utilisé les Joy-Con. Nous avons apporté des améliorations générales continues aux Joy-Con et aux sticks analogiques ». Selon Bowser, la Nintendo Switch OLED est livrée avec un stick analogique « amélioré », qui est désormais également disponible sur les deux modèles précédents de la console, la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite.

On ne sait pour l’instant pas exactement à quel point la dernière itération des Joy-Con est améliorée, mais selon les déclarations de Nintendo, les joueurs devraient être moins confrontés au problème de Joy-Con Drift avec cette nouvelle génération de manette. À l’occasion de la sortie de la Nintendo Switch OLED, Nintendo avait déjà confirmé que le Joy-Con Drift n’était pas totalement réglé, mais le fabricant s’était engagé à continuer à travailler sur la question. Pour ceux qui rencontreraient toujours un problème avec leurs joysticks, sachez que plusieurs solutions existent. Il est par exemple possible d’insérer un petit bout de papier sur le stick analogique pour le maintenir en place.

Source : The Verge