Nintendo Switch : il suffit d’un bout de papier pour régler le problème de Joy-Con Drift

Le Youtubeur VK prétend avoir trouvé une solution permanente au problème de Joy-Con Drift. Selon lui, le bug disparaît lorsque l’on applique une pression sur la manette. Il propose donc d’insérer un petit bout de papier sur le stick analogique pour le maintenir en place.

Il semblerait que le Joy-Con drift va gâcher la vie des joueurs pendant encore un moment. Alors que l’on espérait que celui-ci soit réglé avec l’arrivée de la Switch OLED, Nintendo a déclaré que cette dernière dispose des mêmes sticks analogiques que les versions standard et Lite. Pourtant, la firme nipponne essuie un raz-de-marée de plaintes depuis l’apparition du souci technique, l’obligeant à présenter publiquement ses excuses. Sans pour autant expliquer l’origine du problème.

Néanmoins, il se pourrait que celui-ci ait été découvert par un Youtubeur du nom de VK. Le passionné de technologie explique dans une vidéo avoir remarqué un phénomène assez étrange. Lorsqu’il appuie fermement sur sa Joy-Con endommagée, le drift disparaît complètement et la manette fonctionne correctement. Il a ainsi trouvé une solution révolutionnaire qui a complètement résolu le problème pour lui : insérer un bout de papier à l’intérieur de la Joy-Con.

Un Youtubeur résout le problème de Joy-Con Drift avec un bout de papier

Pour ce faire, il lui a fallu démonter la Joy-Con et placer un bout de papier de 1 mm d’épaisseur à l’arrière de la pièce en métal qui retient le stick analogique. Une fois la manette remontée, le bug a totalement disparu. Selon VK, cela signifie que cette pièce est à l’origine du drift. Comme l’ont déjà expliqué d’autres experts, celle-ci perd en maintien avec le temps et à force d’utilisation. En la remettant en place, la Joy-Con fonctionne à la perfection.

Cette solution peut donc paraître un peu simpliste, voire rustique, mais elle est certainement plus pratique et rapide que d’envoyer sa Joy-Con en réparation. Bien entendu, rien ne confirme que le problème n’apparaîtra plus une fois ce bout de papier inséré. À la place, VK a une idée à peine plus compliquée : visser la pièce de métal au pad détectant les mouvements du stick pour éviter qu’elle ne se décroche.