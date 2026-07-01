Nintendo préparerait une nouvelle Switch 2, voici ce qui change

Un nouveau modèle de Nintendo Switch 2 a été aperçu, photos à l'appui. Les changements visibles à ce stade sont assez importants, même s'il faut prendre les informations disponibles avec des pincettes.

La Nintendo Switch 2 a fêté son premier anniversaire début juin 2026. Logiquement, si une version mise à jour doit sortir, ce ne sera pas avant plusieurs années. Souvenez-vous : la Switch première du nom est arrivée chez nous en 2017 et il a fallu attendre 2021 pour voir débarquer la Switch avec écran OLED. Mais il semble que le constructeur japonais ait décidé de bousculer son calendrier. Un composant a priori destiné à une nouvelle Switch 2 a fait son apparition sur un site de revente chinois, semant le trouble parmi les joueurs.

Il y a suffisamment de différences avec le modèle que nous connaissons pour parler d'un véritable changement, pas d'une modification mineure. Gardons tout de même en tête que les photos disponibles sur les réseaux sociaux sont potentiellement fausses. Les différents numéros d'identification présents sur le composant semblent toutefois légitimes. Il est d'ailleurs possibles d'en tirer des informations importantes.

Que cache ce prétendu nouveau modèle de Nintendo Switch 2 ?

Tout est résumé dans la photo ci-dessous, montrant un écran LCD pour Nintendo Switch 2 très probablement fabriqué par Sharp. On peut y lire le numéro de modèle LS079T1SX10P. Une nomenclature indiquant plusieurs choses. “LS” pour Sharp LTPS (la technologie d'affichage utilisée), “079” pour la taille de la dalle, 7,9 pouces, et “T” pour la définition de cette dernière, 1080p.

Comparés à l'écran de la Switch 2 actuelle, le circuit apparent, le connecteur et les câbles de celui-ci présentent des différences notables. Difficile d'en déduire l'impact sur l'affichage en revanche. D'autant que la dalle de la Switch 2, assemblée par Innolux, utilise déjà un verre LTPS de chez Sharp. En attendant d'en savoir plus, et en admettant que le composant ne soit pas un faux, il reste une question en suspens.

Pourquoi Nintendo chercherait à lancer un nouveau modèle de Switch ?

L'une des raisons envisagées est la fameuse crise de la mémoire RAM. On sait déjà qu'elle est responsable d'une hausse de prix de la Switch 2 le 1er septembre 2026, partout dans le monde. Nous pouvons donc imaginer que l'écran aperçu ici coûte moins cher à produire. Cela permettrait à la firme de ne pas faire exploser ses tarifs en contrebalançant ceux des composants devenus plus cher. Une stratégie compréhensible quand on voit à quel point l'augmentation du prix a impacté la Steam Machine de Valve, pourtant annoncée comme une révolution dans le monde du jeu vidéo.

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L'autre explication plausible concerne l'Europe, où une législation impose aux constructeurs de rendre la batterie de leur appareil facilement remplaçable d'ici 2027. Si l'on pense surtout aux smartphones, les consoles sont également concernées. Nintendo a déjà confirmé la préparation d'une Switch 2 tenant compte de cette réglementation. L'écran repéré est-il celui qui équipera cette nouvelle version ? On pourrait interpréter le changement de design comme un moyen de faciliter l'accès à la batterie, mais sur la Switch 2 actuelle, c'est déjà possible sans démonter la dalle.

Il reste enfin l'argument le plus terre à terre : comme la Switch OLED avant elle, il s'agit simplement de proposer une Switch 2 “améliorée”. Sur le réseau social Bluesky, certains pensent que le nouvel écran résoudra les problèmes de “ghosting” (une image qui laisse des artefacts visuels) repérés par des joueurs sur la console de Nintendo. D'autres imaginent également une meilleure autonomie, bien qu'à ce stade il soit seulement question d'une dalle. Attendons une déclaration officielle de Nintendo ou, à défaut, d'autres fuites précises avant de nous prononcer.