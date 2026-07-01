Nintendo préparerait une nouvelle Switch 2, voici ce qui change

Un nouveau modèle de Nintendo Switch 2 a été aperçu, photos à l'appui. Les changements visibles à ce stade sont assez importants, même s'il faut prendre les informations disponibles avec des pincettes.

Switch 2

La Nintendo Switch 2 a fêté son premier anniversaire début juin 2026. Logiquement, si une version mise à jour doit sortir, ce ne sera pas avant plusieurs années. Souvenez-vous : la Switch première du nom est arrivée chez nous en 2017 et il a fallu attendre 2021 pour voir débarquer la Switch avec écran OLED. Mais il semble que le constructeur japonais ait décidé de bousculer son calendrier. Un composant a priori destiné à une nouvelle Switch 2 a fait son apparition sur un site de revente chinois, semant le trouble parmi les joueurs.

Il y a suffisamment de différences avec le modèle que nous connaissons pour parler d'un véritable changement, pas d'une modification mineure. Gardons tout de même en tête que les photos disponibles sur les réseaux sociaux sont potentiellement fausses. Les différents numéros d'identification présents sur le composant semblent toutefois légitimes. Il est d'ailleurs possibles d'en tirer des informations importantes.

Que cache ce prétendu nouveau modèle de Nintendo Switch 2 ?

Tout est résumé dans la photo ci-dessous, montrant un écran LCD pour Nintendo Switch 2 très probablement fabriqué par Sharp. On peut y lire le numéro de modèle LS079T1SX10P. Une nomenclature indiquant plusieurs choses. “LS” pour Sharp LTPS (la technologie d'affichage utilisée), “079” pour la taille de la dalle, 7,9 pouces, et “T” pour la définition de cette dernière, 1080p.

Nouvel écran LCD Nintendo Switch 2
Le nouvel écran supposé de la Nintendo Switch 2 / Crédits : Nintendo Patents Watch via Bluesky

Comparés à l'écran de la Switch 2 actuelle, le circuit apparent, le connecteur et les câbles de celui-ci présentent des différences notables. Difficile d'en déduire l'impact sur l'affichage en revanche. D'autant que la dalle de la Switch 2, assemblée par Innolux, utilise déjà un verre LTPS de chez Sharp. En attendant d'en savoir plus, et en admettant que le composant ne soit pas un faux, il reste une question en suspens.

Pourquoi Nintendo chercherait à lancer un nouveau modèle de Switch ?

L'une des raisons envisagées est la fameuse crise de la mémoire RAM. On sait déjà qu'elle est responsable d'une hausse de prix de la Switch 2 le 1er septembre 2026, partout dans le monde. Nous pouvons donc imaginer que l'écran aperçu ici coûte moins cher à produire. Cela permettrait à la firme de ne pas faire exploser ses tarifs en contrebalançant ceux des composants devenus plus cher. Une stratégie compréhensible quand on voit à quel point l'augmentation du prix a impacté la Steam Machine de Valve, pourtant annoncée comme une révolution dans le monde du jeu vidéo.

Lire aussi – Nintendo torpille les scalpers de la Switch 2, la guerre est déclarée

L'autre explication plausible concerne l'Europe, où une législation impose aux constructeurs de rendre la batterie de leur appareil facilement remplaçable d'ici 2027. Si l'on pense surtout aux smartphones, les consoles sont également concernées. Nintendo a déjà confirmé la préparation d'une Switch 2 tenant compte de cette réglementation. L'écran repéré est-il celui qui équipera cette nouvelle version ? On pourrait interpréter le changement de design comme un moyen de faciliter l'accès à la batterie, mais sur la Switch 2 actuelle, c'est déjà possible sans démonter la dalle.

Il reste enfin l'argument le plus terre à terre : comme la Switch OLED avant elle, il s'agit simplement de proposer une Switch 2 “améliorée”. Sur le réseau social Bluesky, certains pensent que le nouvel écran résoudra les problèmes de “ghosting” (une image qui laisse des artefacts visuels) repérés par des joueurs sur la console de Nintendo. D'autres imaginent également une meilleure autonomie, bien qu'à ce stade il soit seulement question d'une dalle. Attendons une déclaration officielle de Nintendo ou, à défaut, d'autres fuites précises avant de nous prononcer.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cette faille de Windows transforme votre antivirus en porte d’entrée pour les pirates

Microsoft Defender veille sur des millions de PC sous Windows. Une faille zero-day vient pourtant de retourner cette protection contre les machines qu’elle défend. Les pirates peuvent désormais en prendre…

Il parvient à émuler la Game Boy sur un écran e-Ink et joue à Pokémon en 60 FPS

eLe papier électronique, c’est certes très bien pour lire, mais c’est aussi, apparemment, parfait pour jouer à Pokémon. Si vous pensiez qu’un écran e-ink ne pouvait pas atteindre les 60…

La Xiaomi Redmi Pad 2 4G passe à prix sacrifié et affiche un rapport qualité-prix imbattable

AliExpress casse de nouveau les prix grâce à une série de codes valables quelques jours seulement. La Redmi Pad 2 est de retour à prix mini puisqu’en cumulant le code…

Marvel’s Blade serait sur le point d’être annulé, l’un des meilleurs studios de jeu vidéo français sur la sellette

Une terrible rumeur s’est propagée hier sur les réseaux sociaux : Arkane Lyon, le studio derrière Dishonored et le prochain Marvel’s Blade, serait sur le point d’être fermé par Microsoft….

Cette étude sur les voitures neuves désigne le grand coupable de votre frustration au volant

La qualité des voitures neuves a rarement autant progressé qu’en 2026. Une vaste enquête américaine dresse pourtant un constat contrasté. Un seul équipement continue d’agacer les conducteurs au volant. Les…

Redmi Note 15 Pro 5G : le puissant smartphone Xiaomi avec capteur photo 200 MP passe à prix mini !

Vous pensez qu’un smartphone performant est forcément très cher ? Détrompez-vous, vous pouvez trouver en ce moment un modèle avec des caractéristiques très intéressantes pour seulement 235 euros. On vous…

Des visuels des Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 avec leurs coques officielles ont fuité

Les nouveaux smartphones pliables de Samsung s’exhibent dans leurs coques de protection officielles, nous donnant un bel aperçu de leur design. Samsung devrait tenir une conférence Galaxy Unpacked dans le…

POCO F8 Ultra : plus de 360 € de réduction sur le smartphone ultra-puissant de Xiaomi, vite !

Soldes d’été + codes promo AliExpress + promotion PayPal = les meilleurs prix du moment, tout simplement. Cet alignement des offres promotionnelles est exceptionnel comme vous pouvez le constater avec…

Samsung tease le nouveau design du Galaxy Z Fold 8 avec une vidéo de pizza

Samsung a publié six petites vidéos pour teaser l’arrivée du Galaxy Z Fold 8 et de son nouveau format d’écran tout en largeur. On s’approche du lancement des nouveaux smartphones…

Sony WH-1000XM6 à prix sacrifié : le casque premium atteint son prix le plus bas en cumulant ces 2 offres

Déjà en promotion à l’occasion des soldes, le Sony WH-1000XM6 est encore moins cher durant cette vente flash sur AliExpress. En effet, avec le code PHDFR30, il passe à 323,69…