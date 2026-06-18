Nintendo Switch : 10 ans après, l’eShop corrige enfin ces défauts insupportables

Il aura fallu du temps, mais cette fois, ça y est : l'eShop de la Nintendo Switch est enfin une plateforme digne de ce nom. Voici ce qui change après la dernière mise à jour des consoles japonaises.

Non, ce n'est pas un oubli ou une faute de frappe. Nous parlons bien ici de la Nintendo Switch première du nom, la console sorti en mars 2017. Bien que la Nintendo Switch 2 soit en toute logique la priorité de l'entreprise japonaise, cette dernière n'oublie pas sa prédécesseure pour autant. La preuve avec une mise à jour datée du 16 juin 2026, qui fait passer le système d'exploitation de l'appareil à la version 22.5.0.

Et cette fois-ci, pas question de se contenter du fameux “Plusieurs corrections de bugs et améliorations concernant la stabilité du système ont été mises en place“. Il y a de vrais changements, sachant qu'ils sont attendus depuis des années puisqu'ils concernent l'eShop. Sur la Switch 1, la boutique virtuelle de Nintendo a toujours été une expérience pénible. C'est justement là-dessus qu'a travaillé Nintendo, rapprochant le service de ce qu'il est sur Switch 2.

L'eShop de la Nintendo Switch ne frustrera plus les joueurs, il était temps

Déjà, l'interface ressemble plus à celle de la Switch 2. Ensuite : “Les couleurs du Nintendo eShop correspondent désormais à celles du thème si vous avez sélectionné « Noir classique » dans les paramètres de la console“. Fini l'eShop qui vous aveugle quand vous l'ouvrez dans le noir. Mais c'est surtout la phrase “Amélioration globale de la stabilité pour une expérience utilisateur optimale” qui retient l'attention. L'eShop de la Switch 1 est beaucoup plus rapide et fluide qu'avant.

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Il n'y a qu'à regarder les commentaires de ce post sur Bluesky pour se rendre compte à quel point les joueurs attendaient ça avec impatience. Certains n'y croyaient même plus à ce stade. Il semble donc que Nintendo n'en a pas encore terminé avec la première Switch, et que son eShop semble avoir de beaux jours devant lui.