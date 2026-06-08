Nintendo Switch : le constructeur écope d’une amende record de 35 millions d’euros à cause du Joy-Con drift

Suite à la plainte de l'UFC-Que Choisir en 2020 mettant en lumière le problème de Joy-Con drift sur ses manettes de Switch, Nintendo vient de recevoir sa sentence de la part de la DGCCRF : 35 millions d'euros d'amende, la deuxième plus grande prononcée par l'organisme en France. Le constructeur a accepté de payer sans broncher.

nintendo switch joy con

Une victoire douce-amère pour des milliers de joueurs victimes de Joy-Con drift depuis le lancement de la Switch. Nintendo vient officiellement d'écoper d'une amende de 35 millions d'euros en France, prononcée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Une sentence qui vient conclure plusieurs années d'enquête par l'organisme, suite à une plainte de l'UFC-Que Choisir déposée en 2020.

La DGCCRF n'est pas la première à s'attaquer au géant japonais. Dès 2018, de premières plaintes remontent aux oreilles de Nintendo, qui attend l'année suivante avant de commencer à réparer gratuitement les Joy-Con atteints. Mais cela ne suffit pas à calmer les joueurs. Nintendo fait face à des ennuis judiciaires dans plusieurs autres pays, avant que la Commission européenne elle-même ne décide de s'en mêler.

Nintendo condamné à une amende record pour le Joy-Con drift

De son côté, la DGCCRF est saisie par le procureur de la République de Nanterre, interpellé par l'UFC-Que choisir. Verdict rendu donc ce lundi 8 juin. Nintendo écope de la grosse amende de l'histoire de l'organisme de répression des fraudes, après celle de Shein l'année dernière. Celui-ci reproche au constructeur d'avoir délibérément omis de communiquer et d'informer correctement les consommateurs sur les défauts techniques de ses manettes.

Sur le même sujet — Nintendo Switch : iFixit lance son kit pour en finir avec le Joy-Con Drift

La firme a ainsi « contribué à dissuader les consommateurs de se tourner vers le service après-vente de Nintendo et a conduit certains d’entre eux à racheter de nouvelles manettes », écrit la DGCCRF dans son rapport. Une amende qui ne remboursera pas tous les joueurs lésés, mais qui créera sans doute un précédent pour Nintendo et pour les autres constructeurs. « Nintendo n’avait communiqué qu’à partir de 2020 et non dès qu’elle a eu connaissance de ces dysfonctionnements », estiment les enquêteurs.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Guerre des étoiles : le Grand Nuage de Magellan dépouille son cadet, mais le gagnant ne sera pas celui que vous croyez

Une erreur d’interprétation corrigée et c’est toutes nos certitudes qui s’en trouvent bouleversées.  On a longtemps cru que le Petit Nuage de Magellan, une galaxie naine, tournait sur lui-même. Mais…

Xiaomi Robot Vacuum S20 : ce code casse le prix de l’aspirateur qui chute à moins de 100€ !

L’aspirateur robot Xiaomi S20 est de retour à petit prix sur AliExpress. En cumulant la promotion avec le code PHDFRS11, il passe à 99,22€ seulement sachant qu’il est normalement en…

Le piratage en ligne pourrait valoir de sévères droits de douane à tout un pays

Le piratage en ligne devient désormais une affaire de diplomatie commerciale. Les États-Unis montent au créneau contre un pays jugé bien trop laxiste. La menace de représailles douanières plane désormais…

Resident Evil Veronica : Claire Redfield revient dans un remake angoissant

Le remake de Resident Evil : Code Veronica est officiel. L’occasion de découvrir les premières images de Claire Redfield dans un trailer énigmatique. L’ambiance promet d’être au rendez-vous. Capcom a…

Soundcore P40i : les écouteurs avec réduction de bruit et 60 heures d’autonomie sont à 39 € !

Les chutes de prix continuent sur AliExpress et c’est maintenant au tour des Soundcore P40i de passer à prix cassé. Normalement en vente à 69,99 €, ce qui est déjà…

Microsoft Edge va vous forcer à utiliser Windows Hello pour accéder à son gestionnaire de mots de passe

Microsoft a annoncé que son navigateur Edge va bientôt bouleverser la manière dont on accède à son gestionnaire de mots de passe. Adieu le mot de passe qui permet de…

Vous redoutez la charge rapide pour votre voiture électrique ? Ce test va vous rassurer

On répète souvent que la charge rapide use prématurément les batteries de voitures électriques. Un propriétaire de Tesla a décidé de tester cette théorie sur six mois. Le verdict, mesuré…

« C’était une erreur » : Google ne prévoit pas de remplacer la Recherche par son Mode IA (pour l’instant)

Ceux qui déplorent l’omniprésence de l’IA dans leurs recherches Google auront probablement eu des sueurs froides face à la dernière expérimentation de l’entreprise : elle consiste à rediriger directement les internautes…

IA

Spotify veut diffuser des concerts en direct, en réservant des billets pour certains utilisateurs

La plateforme de streaming audio Spotify serait en négociation avec des promoteurs de concert pour en assurer la diffusion. L’idée serait également de réserver une partie des billets à des…

En abandonnant le S Pen, Samsung offrirait au Galaxy S27 Pro un avantage inattendu

Le futur Galaxy S27 Pro renoncerait à une signature historique des modèles Ultra. Loin d’être un simple manque, ce choix libérerait une place précieuse. Une dernière fuite laisse entrevoir ce…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.