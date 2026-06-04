Nintendo Switch 2 : une nouvelle version bientôt en vente, elle va plaire aux bricoleurs

Nintendo vient de confirmer une rumeur qui circule depuis plusieurs mois : une nouvelle version de la Switch 2 est en préparation. Le constructeur japonais doit en effet se plier aux nouvelles réglementations européennes, qui permettra de faire des économies aux utilisateurs.

Switch 2

Ces derniers mois, la pratique du jeu vidéo est devenue ostensiblement plus onéreuse. La plupart des gros constructeurs ont revu le prix de leurs consoles à la hausse, justifiant celle-ci par la crise de la RAM, la palme revenant à Valve et ses quelques 200 € d'augmentation pour son Steam Deck. Faisant pourtant généralement exception à la règle, Nintendo s'est lui aussi aligné sur la concurrence, faisant grimper le prix de Switch 2 à 499,99 €.

Autant dire que les joueurs sont aujourd'hui à l'affût de la moindre occasion de faire des économies sur leur hobby. Pour cela, ils peuvent compter sur l'Union européenne. À compter de février 2027, le Vieux Continent va en effet imposer aux constructeurs de permettre à leurs utilisateurs de remplacer facilement la batterie de leurs appareils portables. Ce qui n'est pas vraiment le cas de la Switch 2 à l'heure actuelle.

Sur le même sujet — Nintendo Switch 2 : il existe une méthode gratuite pour regarder YouTube sur la console, mais elle est vraiment étrange

Nintendo se plie aux réglementations européennes et ça va faire du bien à votre portefeuille

Mais cela s'apprête à changer. Sur son site officiel, Big N annonce en effet qu'une nouvelle version de sa Switch entrera bientôt sur le marché. Celle-ci donnera un accès beaucoup plus simple à sa batterie, permettant aux joueurs de la remplacer en quelques secondes, sans avoir à se rendre chez un réparateur spécialisé. De quoi effectuer de jolies économies lorsque sa console tombe à plat.

Cette décision est également une excellente nouvelle pour les moddeurs, qui souhaiteront remplacer la batterie de leur Switch 2 par une version plus performante — un point sur lequel la console pêche encore. Nintendo ne précise quand ce nouveau modèle sera disponible, mais on imagine que sa mise en vente ne devrait plus tarder. Le constructeur est l'un des premiers de l'industrie à annoncer cette mesure. Rappelons que les Joy-Con devrait également subir le même traitement.


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