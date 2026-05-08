La Nintendo Switch 2 devient plus chère et ça fait mal au portefeuille

C'est officiel : Nintendo augmente le prix de la Switch 2. Ce n'est pas une surprise, mais c'est le genre de nouvelle qui ne fait jamais plaisir à entendre. Voici combien il faudra bientôt débourser pour se procurer la console.

La crise de la RAM a encore frappé. Depuis la fin de l'année 2025, les barrettes de mémoire s'arrachent à prix d'or et les entreprises spécialisées dans l'IA raflent quasiment tous les stocks. Résultats : l'ensemble des appareils électroniques affiche une hausse de prix. Et pas uniquement à cause de la RAM : processeur, disque dur, SSD… Tous les composants deviennent plus chers, et au final c'est au consommateur de serrer les dents et de payer plus pour la même chose.

Le monde du jeu vidéo n'est pas épargné. Fin mars 2026, Sony annonce une augmentation pour la PlayStation 5. Elle est particulièrement salée puisque les 3 versions de la machine (Standard, Numérique et Pro) prennent chacune 100 €. En toute logique, nous nous attendions à ce que les concurrents suivent le mouvement tôt ou tard, à commencer par Nintendo et sa Switch 2. La firme japonaise vient d'annoncer la mauvaise nouvelle.

Le prix de la Switch 2 augmente, c'est officiel

Les 3 principaux marchés sont concernés : Japon, États-Unis et Europe. “Compte tenu de l'évolution des conditions du marché et après avoir examiné les perspectives commerciales mondiales, Nintendo va réviser les prix de vente conseillés par le fabricant (PVP) de la console Nintendo Switch 2 […]”, lit-on dans le communiqué. Chez nous, le nouveau prix est de 499,99 € au lieu de 469,99 €. Soit une hausse de 30 €.

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Au Japon, la Switch première du nom gonfle aussi ses prix, mais c'est le seul pays impacté par cette mesure. Pour l'instant du moins. La bonne nouvelle, s'il faut en trouver une, c'est que l'augmentation du prix de la Switch 2 en Europe sera effective le 1er septembre 2026. Au moment de publier cet article, il vous reste donc un peu moins de 4 mois pour vous procurer une Switch 2 au tarif actuel. Notons enfin que le prix de l'abonnement au Nintendo Switch Online ne change pas, mais qu'il va être revu à la hausse au Japon. Attendons-nous donc au pire.

Source : Nintendo