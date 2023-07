Les batteries des smartphones devront être faciles à remplacer d’ici 2027, même de l’iPhone

Le Conseil européen a voté cette semaine une loi sur les batteries rechargeables des appareils électroniques, dont les smartphones. Cette loi oblige les marques à faciliter le remplacement de la pièce détachée d’ici 2027. La loi impose également de nouveaux taux de recyclage des matériaux rares, comme le lithium et le nickel.

Vous retrouvez aujourd’hui des batteries rechargeables dans de nombreux appareils du quotidien. Les appareils électroniques, bien sûr, dont les smartphones, les tablettes, les consoles portables, les montres connectées, les ordinateurs portables, etc. Vous en retrouvez également en mobilité urbaine : voitures électriques, trottinettes électriques, vélos électriques, etc. Et ce ne sont là que quelques exemples. Le nombre de batteries produites chaque année est considérable. Et cela ne fait qu’augmenter. Selon la Commission européenne, la demande sera multipliée par 14 entre 2019 et 2030.

Produire autant de batteries a évidemment un impact. C’est d’ailleurs l’un des principaux arguments des détracteurs des voitures électriques : certes, elles ne consomment pas d’hydrocarbure, mais créer une batterie consomme beaucoup de ressources. Cobalt, nickel, manganèse et surtout lithium, dont l’exploitation assèche certaines régions d’Amérique latine, mettant en péril la survie des populations locales. Il y a deux ans, nous rapportions dans nos colonnes un rapport de l’ONU sur l’effet néfaste de cette surproduction.

Les batteries des iPhone devront être faciles à remplacer d'ici 2027

Depuis plusieurs années, l’Europe s’est saisie du problème avec plusieurs initiatives en faveur de l’économie circulaire des appareils électroniques. Ecosystem, organisme français qui les collecte et les recycle, est un bon exemple. Mais la Commission européenne veut aller plus loin en se concentrant sur le principal argument qui amène les consommateurs à changer de smartphone : la batterie. Il y a un mois, nous rapportions que le Parlement européen a voté une loi qui oblige les constructeurs d’appareils électroniques à rendre amovible les batteries de leurs produits.

Cette semaine, le Conseil européen a confirmé le vote et établi un calendrier aussi bien pour l’intégration de batterie facilement remplaçable par l’utilisateur que pour le recyclage et la valorisation des déchets issus des batteries. La décision la plus importante est la suivante : « d'ici à 2027, les batteries portables incorporées dans des appareils doivent pouvoir être retirées et remplacées par l'utilisateur final ». Cela inclut bien sûr les marques de téléphones, dont Apple. En partant du principe que l’iPhone 15 apparaitra en 2023, le premier iPhone avec batterie amovible sera donc… l’iPhone 18 ! Il sera le premier dont la batterie sera facile à remplacer par l'utilisateur.

Le recyclage du lithium des batteries devient obligatoire

Les autres mesures prises par le Conseil européen concernent le recyclage et la valorisation des batteries usées. Les fabricants de smartphones devront s’assurer de collecter 63 % des batteries usées d’ici 2027 et 73 % d’ici 2030. Le lithium devra être recyclable à 50 % d’ici 2027 et 80 % d’ici fin 2031. En revanche, si les batteries des voitures et les batteries industrielles devront contenir des matériaux recyclés (lithium, plomb, cobalt, nickel), ce ne sera pas encore le cas des batteries de smartphones.

La loi votée par le Conseil européen donne un cadre. Mais elle n’est pas encore en vigueur. Elle doit encore être signée par le Parlement et le Conseil européen. Puis elle sera publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne et entrera en vigueur 20 jours plus tard.