Nintendo torpille les scalpers de la Switch 2, la guerre est déclarée

Face à une potentielle vague de scalpers, Nintendo prend des mesures radicales pour la Switch 2. Le fabricant nippon impose désormais de nombreuses conditions qui, si elles sont remplies, permettent de mettre la main sur la console portable.

Nintendo brique les Switch 2 piratage
Crédits : Adobe Stock

Les scalpers sont une véritable plaie, notamment dans le monde du gaming. Ces derniers se dépêchent d’acheter des produits en masse avant de les revendre au prix fort. Et c’est une mauvaise nouvelle pour la Switch 2, dont le prix est déjà en train d’augmenter. En effet, la console portable de Nintendo est déjà victime des scalpers sur eBay. Et ces derniers semblent être de plus en plus gourmands.

Nintendo aurait ainsi annulé plusieurs commandes massives de Switch 2. Massives, et surtout suspectes. Jusqu’à présent, les scalpers avaient pour habitude de commander des consoles directement sur le site officiel de Nintendo. Ces derniers profitent ainsi de la faiblesse du yen en revendant les Switch 2 à prix d’or, tout en tirant un joli bénéfice.

Mais Nintendo vient de sonner la fin de la récréation. Le fabricant nippon impose en effet des mesures strictes conditionnant l’achat d’une Switch 2. Tout d’abord, les intéressés devront déjà avoir cumulé 50 heures de jeu sur la Nintendo Switch première du nom, et ce avant le 31 mai 2026.

Nintendo entre en guerre contre les scalpers de la Switch 2

Mais ce n’est pas tout. En effet, Nintendo limite également l’achat de la version multilingue de sa console portable à une seule unité par compte Nintendo. Pas une de plus. Par ailleurs, les 50 heures de jeu nécessaires devront avoir été passées sur des jeux achetés par les utilisateurs concernés. Les démos ne seront pas prises en compte.

« Concernant la vente de la Nintendo Switch 2 (compatible multilingue) sur le Nintendo Store, nous avons identifié plusieurs commandes susceptibles d’être liées à des activités de revente et autres pratiques similaires », écrit Nintendo. « Nous avons donc temporairement suspendu les ventes. À l’avenir, afin de permettre au plus grand nombre de clients possible d’obtenir le produit, les ventes seront réservées aux clients remplissant les conditions suivantes. »

Nintendo n’est pas la seule entreprise à être victime des scalpers, loin de là. On retrouve notamment Microsoft, qui veut faire barrage aux scalpers de la Xbox Series X 25. On peut également citer Nvidia et ses cartes graphiques RTX 5090, déjà revendues sur Internet jusqu’à trois fois leur prix de vente.


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