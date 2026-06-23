Steam Machine : les premiers tests sont là et c’est assez décevant

La Steam Machine de Valve est enfin sortie. En attendant que les gens lambdas puissent mettre la main dessus, des tests sont en ligne. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils laissent dubitatifs.

Ça y est. La Steam Machine de Valve est officiellement disponible. Après un report lié à la crise de la mémoire RAM, qui a poussé l'entreprise à revoir le prix de l'appareil à la hausse, vous pouvez vous en procurez un. Plus précisément, vous pouvez vous inscrire à ordre de réservation aléatoire. Une manière de lutter contre les scalpers et proposer “un système moins frustrant et plus équitable pour tout le monde“, justifie Valve.

En attendant, plusieurs rédactions spécialisées ont reçu un exemplaire de la Steam Machine afin de la tester. L'occasion de voir ce qu'elle a dans le ventre, surtout après le mystère qui entourait un temps les caractéristiques du PC de salon (au sens littéral). Disons-le tout de suite : contrairement à ce que l'on pensait à l'annonce de Valve, la Steam Machine n'est pas la révolution attendue dans le monde du jeu vidéo.

La Steam Machine est intéressante, mais…

En résumé : la Steam Machine ne propose pas assez pour son prix élevé. Sa version de base avec 512 Go de stockage et sans Steam Controller est vendue 1 039 euros. Bien trop quand on voit que les performances sont correctes, sans plus. Elle n'atteint pas les 30 images par secondes en 1440p sur les jeux AAA les plus récents, par exemple Crimson Desert.

D'ailleurs, le PC de Valve est par défaut configuré en 1080p. C'est à vous de changer les paramètres de chaque jeu pour en tirer le maximum en matière de graphismes. La TV sur laquelle la Steam Machine est branchée affichant très sûrement de la 4K, cela arrivera souvent.

La Steam Machine aurait été presque parfaite si elle avait coûté dans les 600 euros, comme c'était plus ou moins prévu à l'origine. À plus de 1 000 euros pour le modèle standard, elle devient un luxe surtout destiné surtout aux personnes pouvant se le permettre sans grever leur budget. Pour les autres, mieux vaut investir dans un véritable PC et passer par des applications de streaming comme Steam Link ou Moonlight. À défaut, attendez au moins une baisse de prix significative.