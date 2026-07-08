Muse Image : Meta lance son générateur d’images IA intégré à Instagram et WhatsApp

Meta possède désormais son propre générateur d'images via intelligence artificielle. Il est disponible dans quelques applications de la firme, à savoir WhatsApp, Instagram et bien sûr Meta AI.

Presque tous les grands noms de la Tech possède leur modèle d'intelligence artificielle. Presque, parce que certains se reposent sur celui de leur concurrent, à l'instar d'Apple qui a choisi Gemini de Google pour propulser la prochaine version de l'assistant Siri. Chez Meta (Facebook, WhatsApp…), il y avait Llama, depuis remplacé par Meta Spark. Mais côté génération d'images, le groupe de Mark Zuckerberg devait jusqu'à présent passer par des outils tiers comme Midjourney. Plus maintenant.

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Meta annonce Muse Image, son IA génératrice d'images maison. Et si elle peut créer quelque chose à partir d'une requête textuelle classique, comme tous les programmes de ce genre, elle s'intègre en profondeur dans les applications de l'entreprise pour en faire un compagnon capable d'aller bien plus loin. Actuellement, l'IA Muse Image est disponible directement dans Instagram, WhatsApp et Meta AI. Facebook et Messenger suivront “bientôt“.

L'IA Muse Image de Meta se positionne comme un générateur d'images complet

Sur le réseau social Instagram, Muse Image prend la forme de 30 nouveaux effets IA pour vos Stories. Par exemple celui qui transforme une de vos photos en pin's. En ce qui concerne la messagerie WhatsApp, l'IA peut créer des images directement dans vos conversations, ou bien retoucher une photo en vous suggérant des modifications.

Plutôt que d'utiliser la zone de texte pour formuler votre requête, vous pouvez aussi dessiner et écrire sur la photo. Exemple : barrer une personne en arrière-plan pour la faire disparaitre, ou dessiner des lunettes sur quelqu'un.

Pour ce qui est de Meta AI, l'idée est de se servir au maximum des fonctionnalités et services déjà présents au sein des produits du groupe. Si vous prenez une photo de votre salon et demandez à l'IA de modifier l’ameublement en ciblant tel ou tel style, elle va chercher de vrais meubles correspondant dans le site de petites annonces Facebook Marketplace ou, à défaut, sur le Web. De la même manière, vous pouvez téléverser un selfie et demander de changer votre coiffure en s'inspirant des coupes à la mode en ce moment.

Enfin, les mentions fonctionnent dans les requêtes. En écrivant “ajoute @[nom du contact] à cette photo et change le fond pour en faire une carte d'anniversaire“, Muse Image va puiser dans les photos de la personne concernée pour générer le résultat. Intuitif.

Meta Muse Image : prix et disponibilité de l'IA

Meta a déjà déployé Muse Image, mais dans “certains pays” uniquement, sans préciser lesquels. Les États-Unis sont dans la liste, mais pour le reste, c'est le mystère. Au moment de publier cet article, nous ne voyons pas la nouvelle IA dans les applications énoncées plus haut. Il n'y a pas non plus d'estimation pour une mise à disposition auprès de plus de pays, juste que “d'autres seront bientôt ajoutés“.

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En ce qui concerne le prix : “L'utilisation de Meta AI avec Muse Image est gratuite pour la création au quotidien. Pour ceux qui souhaitent créer encore davantage, cette fonctionnalité est disponible dans le cadre des formules d'abonnement de Meta“. Payer permet de d'augmenter les limites de requêtes inhérentes à l'usage gratuit. Rappelons qu'actuellement, il n'est pas possible de souscrire un tel abonnement en France. Plus qu'à attendre d'autres informations de la part de Meta.