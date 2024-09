Ces collégiens n’ont aucun professeur, c’est l’IA qui s’occupe des cours

Un collège lance une expérimentation grandeur nature : des cours assurés par l'intelligence artificielle pendant toute une année, sans professeur. L'établissement est persuadé que l'enseignement sera très efficace.

“L'IA va prendre notre travail !” Vous avez déjà entendu cette phrase n'est-ce pas ? Au-delà de la formule choc, elle a un fond de vérité puisque des employés ont déjà été remplacés par l'intelligence artificielle. Certains pays craignent même un impact négatif massif sur l'emploi. Mais il y a des métiers qui sont en théorie à l'abri. Vous pensez sûrement à ceux qui nécessitent un contact humain particulier, qui font appel à des compétences comme l'empathie ou la faculté d'adaptation. Perdu. Eux aussi sont menacés, et ça commence maintenant.

Alors que le secteur se pensait protégé, l'éducation est de plus en plus transformée de l'intérieur par l'introduction de l'IA dans les établissements. Même si beaucoup interdisent l'utilisation de ChatGPT aux élèves, d'autres ouvrent leurs bras à la technologie en remplaçant des postes clés par l'intelligence artificielle. Dans le collège britannique privé David Game, c'est le professeur qui laisse sa place pour cette rentrée 2024. Une vingtaine d'élèves va suivre le programme Saberwing, qui consiste à suivre des cours assurés par l'IA.

L'IA donne littéralement des leçons à ces collégiens

Rudolf Eliott Lockhart, directeur général de l’Association des écoles indépendantes, est très enthousiaste : “Le programme Sabrewing est fascinant. L’utilisation de l’IA pour piloter une approche d’apprentissage adaptatif a le potentiel de véritablement changer la donne et au David Game College, ils cherchent à étayer cette approche innovante avec une sérieuse expertise pédagogique“. Concrètement, l'IA chargée des leçons repère les forces et faiblesses de chaque élève afin de lui proposer un cursus personnalisé où elle insiste là où l'étudiant en a le plus besoin.

Lire aussi – ChatGPT : utiliser l’IA pendant ses études peut avoir des conséquences néfastes selon ces scientifiques

Pendant l’expérimentation qui va durer toute l'année scolaire, 3 professeurs seront chargés de surveiller le comportement de l'IA ainsi que les plans de cours proposés. Certaines matières restent l'apanage des enseignants humains, comme les arts plastiques ou l'éducation sexuelle. Le collège attend des résultats encourageants pour une adoption plus large du procédé.

Source : David Game College