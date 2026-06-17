Meta accusé d’avoir entraîné son IA avec des films pour adultes piratés

Deux sociétés de production de films pour adultes traînent Meta devant la justice américaine pour piratage de leurs œuvres. Le groupe de Mark Zuckerberg s'en serait servi pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle.

Meta
Crédits : 123RF

Meta n'arrive pas à se dépêtrer de ses déboires judiciaires. Surtout ceux qui concernent l’entraînement de ses modèles d'intelligence artificielle. Rappelez-vous que l'entreprise de Mark Zuckerberg a déjà été accusée d'avoir piraté 82 To de livres afin de les confier à ses IA. Et vers la fin de l'année 2025, il est question de vidéos. Pas n'importe lesquelles : des films X, en grande quantité. Une plainte est alors déposée par deux sociétés de production du secteur, Strike 3 Holdings et Counterlife Media.

Les avocats de Meta jugent l'affaire ridicule, et sur le papier, ils ont en effet des arguments qui tiennent la route. Notamment le fait que repérer des adresses IP de la firme ne prouve rien sans contexte. Impossible d'affirmer que Meta a organisé un piratage massif des films de Strike 3 et Counterlife. D'autant que certains téléchargement datent d'avant le début des entraînement de ses IA sur des vidéos. L'explication est plus simple pour l'accusé : des employés ont récupéré ces films pour leur usage personnel. Autant d'arguments balayés par la juge, qui maintient les poursuites.

Meta devra faire face à la justice pour piratage de films pour adultes

Dans une décision rendue le 11 juin 2026, la juge Eumi K. Lee retient tous les chefs d'accusation. Elle estime que le piratage lui-même est une infraction suffisante. “Les plaignants ayant démontré de manière suffisante que leurs droits exclusifs en vertu de la loi sur le droit d’auteur ont été violés lorsque leurs films ont été mis à disposition sur des réseaux torrent, ils ont satisfait au deuxième critère, que leurs films aient ou non été utilisés pour entraîner des modèles d’IA spécifiques“, peut-on lire.

Lire aussi – Des éditeurs français attaquent Meta en justice, le groupe est accusé d’avoir entraîné son IA sur des œuvres protégées

La magistrate réfute également l'idée que les employés aient agi pour leur compte. Des points communs apparaissent dans les historiques de téléchargements et ils sont trop nombreux pour être considérés comme de simples coïncidences. Par exemple, la présence du même mot clé dans tous les titres des fichiers piratés le même jour. Une procédure d'arrangement à l'amiable doit avoir lieu entre Meta, Strike 3 Holdings et Counterlife Media dans le courant du mois d'août 2026. Si elle échoue, un procès devant jurés est fixé à février 2028.

Source : TorrentFreak


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