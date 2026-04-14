Mark Zuckerberg envisagerait de se remplacer par un clone IA

Selon les informations du Financial Times, Meta développerait une version IA de son patron, Mark Zuckerberg, qui prendrait sa place lors des interactions avec les employés.

Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram…) mise tout sur l'intelligence artificielle. Cela fait des années que l'entreprise de Mark Zuckerberg veut prendre une place importante dans ce secteur. Parfois avec des nouveautés très visibles, par exemple les faux profils IA de personnalités comme Paris Hilton ou Snoop Dogg, avec lesquels vous pouvez interagir. Parfois avec des projets plus ambitieux, comme celui en cours de développement au sein de la firme américaine.

D'après 4 personnes proches du dossier, Meta travaillerait sur la création d'avatars photoréalistes en 3 dimensions, capables de vous parler en temps réel. Comme si vous aviez la vraie personne en face de vous. Et quoi de mieux que de se faire la main sur le clone IA du patron ? En ce moment, tous les efforts seraient concentrés sur l'élaboration d'une copie virtuelle de Mark Zuckerberg. L'homme s'impliquerait personnellement dans l'entraînement de son doppelgänger.

Mark Zuckerberg n'assistera plus aux réunions, son clone IA s'en chargera

Plus qu'une preuve de concept, l'idée est que l'avatar IA du fondateur de Meta prenne sa place lors des interactions avec les employés. Entraîné sur ses intonations, ses manières et ses déclarations publiques, l'illusion serait parfaite et en adéquation avec la vision réelle du chef d'entreprise. Le projet n'a pas de lien avec celui, en cours également, de développer un “agent PDG”, une IA qui assisterait Zuckerberg dans ses tâches quotidiennes.

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Ce n'est pas la première fois que l'on parle d'un patron qui préfère laisser son clone IA sur le devant de la scène. En 2025, celui de la startup Klarna présentait les résultats trimestriels de la société en vidéo. Chez Meta, les employés sont encouragés à utiliser des outils d'IA pour automatiser certains de leurs tâches. D'aucuns craignent que cela soit le signe annonciateur d'une vague de licenciements, mais la firme dément. Mark Zuckerberg devrait rester en poste même si son avatar se révèle très convaincant.

Source : Financial Times