Mark Zuckerberg envisagerait de se remplacer par un clone IA

Selon les informations du Financial Times, Meta développerait une version IA de son patron, Mark Zuckerberg, qui prendrait sa place lors des interactions avec les employés.

Mark Zuckerberg
Crédits : 123RF

Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram…) mise tout sur l'intelligence artificielle. Cela fait des années que l'entreprise de Mark Zuckerberg veut prendre une place importante dans ce secteur. Parfois avec des nouveautés très visibles, par exemple les faux profils IA de personnalités comme Paris Hilton ou Snoop Dogg, avec lesquels vous pouvez interagir. Parfois avec des projets plus ambitieux, comme celui en cours de développement au sein de la firme américaine.

D'après 4 personnes proches du dossier, Meta travaillerait sur la création d'avatars photoréalistes en 3 dimensions, capables de vous parler en temps réel. Comme si vous aviez la vraie personne en face de vous. Et quoi de mieux que de se faire la main sur le clone IA du patron ? En ce moment, tous les efforts seraient concentrés sur l'élaboration d'une copie virtuelle de Mark Zuckerberg. L'homme s'impliquerait personnellement dans l'entraînement de son doppelgänger.

Mark Zuckerberg n'assistera plus aux réunions, son clone IA s'en chargera

Plus qu'une preuve de concept, l'idée est que l'avatar IA du fondateur de Meta prenne sa place lors des interactions avec les employés. Entraîné sur ses intonations, ses manières et ses déclarations publiques, l'illusion serait parfaite et en adéquation avec la vision réelle du chef d'entreprise. Le projet n'a pas de lien avec celui, en cours également, de développer un “agent PDG”, une IA qui assisterait Zuckerberg dans ses tâches quotidiennes.

Lire aussi – Cette IA est capable de cloner votre personnalité après une simple conversation

Ce n'est pas la première fois que l'on parle d'un patron qui préfère laisser son clone IA sur le devant de la scène. En 2025, celui de la startup Klarna présentait les résultats trimestriels de la société en vidéo. Chez Meta, les employés sont encouragés à utiliser des outils d'IA pour automatiser certains de leurs tâches. D'aucuns craignent que cela soit le signe annonciateur d'une vague de licenciements, mais la firme dément. Mark Zuckerberg devrait rester en poste même si son avatar se révèle très convaincant.

Source : Financial Times


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Même la patronne de Microsoft Gaming trouve que le Xbox Game Pass est trop cher, bientôt une baisse des prix ?

Dans un mémo interne envoyé à ses employés, Asha Sharma, la nouvelle patronne de Microsoft Gaming, reconnaît que le Xbox Game Pass est devenu trop cher pour les joueurs. Sans…

Un anneau de gaz colossal entoure cette jeune étoile et personne ne sait pourquoi

Une jeune étoile vient d’être repérée à 430 années-lumière de la Terre. Elle est entourée d’un anneau de gaz colossal dont l’origine reste inexpliquée. La science dispose d’une hypothèse, mais…

Ces 35 sites pirates sont désormais bloqués en France… sur demande de l’Espagne

La Liga, le championnat de football espagnol, a obtenu le blocage en France, avec le soutien de beIN Sports, de 35 sites pirates diffusant des matchs illégalement. Les FAI, les…

SFR condamné à 10 millions d’euros d’amende pour ses faux forfaits mobiles “garantis à vie”

Pour lutter contre les offres à petit prix de Free et attirer les clients, SFR vendait sous sa marque Red by SFR des forfaits mobiles à prix “garantis à vie”…

Oppo dévoile le design du Find X9 Ultra dans ses deux coloris, dont un modèle tout de cuir vêtu

Oppo a publié des visuels officiels du Find X9 Ultra, son prochain smartphone haut de gamme. On retrouve un coloris orange qui rappelle celui de l’iPhone 17 Pro et un…

Voici comment iOS 26.4 a rendu un iPhone inaccessible à cause d’un caractère introuvable

Une mise à jour iOS peut-elle vous bloquer hors de votre propre iPhone ? C’est exactement ce qui est arrivé à un étudiant américain après iOS 26.4. Un caractère spécial…

One UI 9 : Samsung s’apprêterait à rendre l’interface des smartphones Galaxy bien plus intuitive et efficace

De nouveaux indices issus de One UI 9 suggèrent que Samsung travaille à rendre l’interface de ses smartphones Galaxy plus intuitive et efficace, y compris dans les parties les plus…

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro : la tablette est à son prix le plus bas, vite !

Vous cherchez une tablette avec un excellent rapport qualité-prix ? Vous êtes au bon endroit. La Xiaomi Redmi Pad 2 Pro est actuellement à prix cassé sur AliExpress. Vous pouvez…

Ce faux site Microsoft pousse une mise à jour Windows 11 qui vole vos mots de passe

Un faux site Microsoft cible les utilisateurs Windows avec une mise à jour piégée. Le fichier téléchargé installe discrètement un malware capable de vider vos comptes. Aucun antivirus ne l’a…

Plus que 5 % de batterie ? Voici ce qui fonctionne vraiment pour booster la recharge de votre smartphone avant de partir

Certaines situations exigent de réduire le temps de charge de son smartphone, comme le fait de devoir s’en aller dans une demi-heure sans faute, mais s’apercevoir que son mobile est…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.