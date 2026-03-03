Moto Buds 2 officiels : Motorola remplace enfin ses vieux Moto Buds de 2024

À l’occasion du Mobile World Congress, Motorola présente deux nouvelles paires d’écouteurs. Il s’agit des Moto Buds 2 et Moto Buds 2 Plus. Affublés d’un design intra-auriculaire, ils remplacent les Moto Buds et Buds+ de 2024. Même si Motorola apporte des améliorations, la formule reste la même, notamment le partenariat avec Bose. Et le prix ne bouge pas.

moto buds 2 officiel
Les Moto Buds 2 de Motorola

Lors du Mobile World Congress 2026, Motorola avait de nombreux produits à nous dévoiler. Nous avons eu l’occasion de prendre en main le Razr Fold et d’apprendre tous les petits secrets qu’il nous cachait jusqu’à maintenant. Nous avons découvert les Edge 70 Fusion et Edge 70 Fusion Power, deux smartphones complet et élégant, positionnés sur le milieu de gamme. Nous avons même eu un petit aperçu de l’avenir avec le projet Maxwell, un accessoire connecté alimenté par le tout nouveau Snapdragon Wear.

Lire aussi – Oppo annonce l’arrivée du Find X9 Ultra et il sera commercialisé en France

Et cela ne s’arrêtait pas là. Nous avons également fait connaissance avec deux nouvelles paires d’écouteurs intra-auriculaires. Il s’agit des Moto Buds 2 et Moto Buds 2 Plus. Ils remplacent les Moto Buds et Moto Buds+ sortis en 2024, ces derniers ayant inauguré le partenariat avec Bose et fait l’objet d’un test complet dans nos colonnes. Ils viennent compléter la gamme d’écouteurs de la marque, où nous retrouvons les Moto Buds Loop et les Moto Buds Bass.

Les Moto Buds 2 et Moto Buds 2 Plus offrent une expérience complète

Les Moto Buds 2 sont des écouteurs plutôt classiques, mais néanmoins complets. Nous retrouvons un design intra-auriculaire, avec deux transducteurs : un premier de 11 mm pour les basses et un second de 6 mm pour les voix et les aigus. Ils sont compatibles avec le codec audio haute définition LHDC, en plus des codecs standards. Ils supportent l’audio spatial. Les écouteurs intègrent six micros pour l'isolation de la voix et la réduction de bruit active adaptative, jusqu’à 55 décibels. Vous retrouvez aussi une connexion Bluetooth 6.0, la compatibilité Fast Pair et Swift Pair, un mode « gaming » et jusqu’à 11 heures d’autonomie sans le boitier.

Les Moto Buds 2 Plus reprennent l’ensemble de ces atouts et étoffent la proposition. Tout d’abord, ils profitent du partenariat avec Bose. Ensuite, ils sont compatibles Audio Share (mais ce n’est compatible qu’avec d’autres Moto Buds 2 Plus). Ils prennent en charge la traduction instantanée. Ils intègrent un capteur de proximité pour mettre en pause la musique automatiquement. En revanche, l’autonomie de ces écouteurs est plus faible : 9 heures sans le boitier de charge.

Les Moto Buds 2 et Moto Buds 2 Plus arriveront prochainement en France. Ils sont déjà référencés sur le site français. Sur ce dernier, les prix annoncés sont identiques à ceux de leurs prédécesseurs. Soit 79 euros pour les Moto Buds 2 et 149 euros pour les Moto Buds 2 Plus. Toutefois, selon nos informations, le prix de la version classique pourrait subir une inflation d’une vingtaine d’euros. Une hausse qui pourrait également toucher les Moto Buds 2 Plus. Une mauvaise nouvelle si cela se confirme.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Poco Pad M1 : cette excellente tablette chute à moins de 175 €, c’est une affaire !

Une tablette avec un écran premium, une puce puissante et une autonomie conséquente pour moins de 175 € ? Cette offre risque de vous surprendre, et pourtant, il ne s’agit…

Cet opérateur lance un forfait mobile 200 Go prépayé avec Ligue 1+ inclus pour moins de 20 €

Lyca Mobile lance le premier forfait mobile prépayé avec accès à une plateforme de streaming sportif. Généreux en data et coûtant moins de 20 euros, il se pose comme une…

Apple dévoile les puces M5 Pro et M5 Max, les MacBook Pro entrent dans une nouvelle ère

Apple renouvelle ses MacBook Pro avec une nouvelle génération de puces maison. Les M5 Pro et M5 Max promettent un gain de puissance notable. La marque vise clairement les usages…

PC

Le meilleur jeu Fallout pourrait bientôt avoir à son remaster, quelle excellente nouvelle

Une image postée par un studio de développement presque inconnu du grand public a lancé la plus grosse rumeur du jour : le probable remaster du jeu Fallout le plus…

Apple dévoile ses nouveaux MacBook Air et Pro, avec une grande nouveauté

Apple renouvelle sa gamme de MacBook Air et Pro. Leur nouvelle puce leur octroie un gain de performances significatif, mais ce n’est pas tout : le Wi-Fi 7 arrive enfin…

PC

CMF Buds Pro 2 : les écouteurs sans fil de Nothing avec réduction de bruit chutent à moins de 35 €, vite !

Les offres du Choice Day AliExpress continuent d’arriver. Cette fois-ci nous sommes tombé sur une très belle offre concernant les écouteurs sans fil CMF Buds Pro 2 de Nothing. Ces…

Ce nouveau réglage dans Android 17 pourrait rendre votre téléphone plus rapide

Google teste un changement discret dans la nouvelle bêta d’Android 17. Il pourrait améliorer la rapidité du système et des applications. Derrière ce réglage technique se cache une petite révolution….

On a vu le Robot Phone, le smartphone d’un nouveau genre signé Honor

Le Robot Phone de Honor est présent au Mobile World Congress. Ce smartphone d’un nouveau genre, avec sa caméra pilotée par intelligence artificielle, a démontré qu’il n’est pas qu’un buzz….

MWC 2026 : on a vu la manette avec écran intégré de Samsung Display, gadget ou révolution ?

Le Mobile World Congress est l’une des occasions pendant lesquelles la division Display de Samsung présente ses dernières innovations. Parmi elles : un produit-concept avec écran intégré. Mais cela a-t-il de…

Voici comment 500 vapoteuses jetables ont fini par propulser une voiture électrique

Des millions de vapoteuses jetables finissent chaque année à la poubelle. Un YouTubeur a décidé de leur offrir une seconde vie inattendue. Son idée a permis de faire rouler une…