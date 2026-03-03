Moto Buds 2 officiels : Motorola remplace enfin ses vieux Moto Buds de 2024

À l’occasion du Mobile World Congress, Motorola présente deux nouvelles paires d’écouteurs. Il s’agit des Moto Buds 2 et Moto Buds 2 Plus. Affublés d’un design intra-auriculaire, ils remplacent les Moto Buds et Buds+ de 2024. Même si Motorola apporte des améliorations, la formule reste la même, notamment le partenariat avec Bose. Et le prix ne bouge pas.

Lors du Mobile World Congress 2026, Motorola avait de nombreux produits à nous dévoiler. Nous avons eu l’occasion de prendre en main le Razr Fold et d’apprendre tous les petits secrets qu’il nous cachait jusqu’à maintenant. Nous avons découvert les Edge 70 Fusion et Edge 70 Fusion Power, deux smartphones complet et élégant, positionnés sur le milieu de gamme. Nous avons même eu un petit aperçu de l’avenir avec le projet Maxwell, un accessoire connecté alimenté par le tout nouveau Snapdragon Wear.

Et cela ne s’arrêtait pas là. Nous avons également fait connaissance avec deux nouvelles paires d’écouteurs intra-auriculaires. Il s’agit des Moto Buds 2 et Moto Buds 2 Plus. Ils remplacent les Moto Buds et Moto Buds+ sortis en 2024, ces derniers ayant inauguré le partenariat avec Bose et fait l’objet d’un test complet dans nos colonnes. Ils viennent compléter la gamme d’écouteurs de la marque, où nous retrouvons les Moto Buds Loop et les Moto Buds Bass.

Les Moto Buds 2 et Moto Buds 2 Plus offrent une expérience complète

Les Moto Buds 2 sont des écouteurs plutôt classiques, mais néanmoins complets. Nous retrouvons un design intra-auriculaire, avec deux transducteurs : un premier de 11 mm pour les basses et un second de 6 mm pour les voix et les aigus. Ils sont compatibles avec le codec audio haute définition LHDC, en plus des codecs standards. Ils supportent l’audio spatial. Les écouteurs intègrent six micros pour l'isolation de la voix et la réduction de bruit active adaptative, jusqu’à 55 décibels. Vous retrouvez aussi une connexion Bluetooth 6.0, la compatibilité Fast Pair et Swift Pair, un mode « gaming » et jusqu’à 11 heures d’autonomie sans le boitier.

Les Moto Buds 2 Plus reprennent l’ensemble de ces atouts et étoffent la proposition. Tout d’abord, ils profitent du partenariat avec Bose. Ensuite, ils sont compatibles Audio Share (mais ce n’est compatible qu’avec d’autres Moto Buds 2 Plus). Ils prennent en charge la traduction instantanée. Ils intègrent un capteur de proximité pour mettre en pause la musique automatiquement. En revanche, l’autonomie de ces écouteurs est plus faible : 9 heures sans le boitier de charge.

Les Moto Buds 2 et Moto Buds 2 Plus arriveront prochainement en France. Ils sont déjà référencés sur le site français. Sur ce dernier, les prix annoncés sont identiques à ceux de leurs prédécesseurs. Soit 79 euros pour les Moto Buds 2 et 149 euros pour les Moto Buds 2 Plus. Toutefois, selon nos informations, le prix de la version classique pourrait subir une inflation d’une vingtaine d’euros. Une hausse qui pourrait également toucher les Moto Buds 2 Plus. Une mauvaise nouvelle si cela se confirme.