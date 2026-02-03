Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : voici à quoi ressemblent vraiment les prochains écouteurs sans fil de Samsung

Le design de la prochaine gamme d’écouteurs sans fil de Samsung, les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, s’est dévoilé à travers plusieurs animations. Mais rien ne vaut des rendus officiels qui les présentent dans les moindres détails. Cela tombe bien, les voici.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro rendus officiels
Crédits : Android Headlines

Les Galaxy S26 devraient être officiellement présentés, si l’on se fie aux rumeurs, le 25 février prochain, lors du Galaxy Unpacked de Samsung. Si cette nouvelle gamme sera assurément la star de l’événement, on s’attend à ce que les prochains écouteurs de la marque, les Galaxy Buds 4 et leur déclinaison Pro, soient dévoilés à ses côtés.

La nouvelle génération d’écouteurs sans fil de Samsung a déjà fait l’objet de nombreuses fuites : design repensé, fonctions inédites, capacité de la batterie (avec une bonne et une moins bonne nouvelle), prix qui devrait ravir les utilisateurs… Désormais, ce sont les rendus officiels des Galaxy Buds 4 et 4 Pro que nous vous proposons de découvrir – soit le meilleur aperçu qu’il ait été donné de voir jusqu’à maintenant.

Voici à quoi vont ressembler les Galaxy Buds 4 et les Galaxy Buds 4 Pro

Sur les images visibles ci-dessous, les Galaxy Buds 4 sont présentés en noir, les Galaxy Buds 4 Pro en blanc. Partagées par nos confrères d’Android Headlines, elles dévoilent les deux modèles sous toutes leurs coutures – y compris rangés dans leur boîtier de charge. Comme le suggéraient les animations qui ont fuité précédemment, ce dernier a également été remanié : rectangulaire, il accueille désormais les écouteurs à plat. De plus, il semble que son couvercle soit transparent. Mis à part les coloris qui diffèrent sur ces rendus, les boîtiers de charge ne présentent aucune différence marquante entre la version de base et son itération Pro.

Il en va, par ailleurs, de même pour le design des écouteurs eux-mêmes : la seule différence notable étant la présence d’embouts en silicone sur le modèle Pro, alors que celui standard en est dépourvu. Si jamais vous n’êtes pas fan des embouts parce que vous considérez que les écouteurs qui n’en ont pas tiennent mieux, sachez que Samsung devrait prévoir plusieurs tailles afin que vous puissiez trouver celle qui sied le mieux à vos oreilles.

Crédits : Android Headlines

Les rendus montrent les emplacements des microphones : en bas de la tige et en haut à l’arrière des écouteurs. Quant aux connecteurs, ils sont situés à l’intérieur de la tige.

Crédits : Android Headlines

Et côté fiche technique, les Galaxy Buds 4 Pro devraient proposer une réduction de bruit encore plus performante. Finalement, avec cette nouvelle gamme d’écouteurs sans fil, Samsung entend probablement rivaliser directement avec les AirPods et les AirPods Pro d’Apple. Reste à voir si la marque atteindra son but : la présentation officielle devrait déjà nous fournir un bon indice.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Dernier jour des soldes : Boulanger propose un code promo exceptionnel pour quelques heures seulement, vite !

Les soldes se terminent ce soir et Boulanger a décidé de marquer le coup avec une vente flash. Jusqu’à minuit, vous pouvez profiter d’un code promo particulièrement intéressant sur de…

Cette moto électrique de Honda mise tout sur l’essentiel pour faire baisser les prix

Honda pourrait bientôt bouleverser le marché des deux-roues électriques. Un brevet dévoile une moto ultra simple, conçue pour être vraiment abordable. Loin des modèles high-tech, elle mise sur la praticité…

Test Fairphone Fairbuds XL (2025) : la réparabilité absolue est-elle adaptée à un casque audio ?

Seconde génération du casque audio de Fairphone, le Fairbuds XL de 2025 s’appuie sur la même philosophie que tous les autres produits de la marque : réparabilité et modularité. Vendu…

La situation de Tesla est désastreuse en France, plus personne n’achète ses voitures

L’année 2025 a été très difficile pour Tesla en France et en Europe. 2026 ne démarre pas sous les meilleurs auspices non plus, avec une nouvelle chute importante des ventes…

Phonandroid : le site se refait une beauté et accueille une nouvelle rubrique !

Et voilà, nous y sommes : la nouvelle version de Phonandroid est en ligne ! Après plus de quinze années d’existence, il était grand temps que le site s’offre un…

Le Samsung Galaxy S24 FE atteint un prix bas record avec ce code, mais il faut faire vite !

Les soldes se terminent dans quelques heures et, pour cette dernière journée de promotions exceptionnelles, Cdiscount va encore plus loin grâce au code 15DES129 cumulable avec les offres en cours….

Votre Google Pixel perd la connexion sans raison ? Android 16 apporte enfin la solution

Les utilisateurs de Pixel en avaient assez des coupures de connexion imprévisibles. Google a enfin décidé d’agir avec Android 16. Deux nouveaux réglages vont permettre de garder le contrôle entre…

Artemis 2 : la NASA repousse le décollage après plusieurs incidents majeurs, voici la nouvelle fenêtre de tir visée

Depuis plusieurs mois, la NASA prépare la mission Artemis 2 qui marquera le retour historique de l’Humanité au-delà de l’orbite terrestre. Alors que l’agence américaine prévoyait son décollage pour le…

La batterie de sa Xiaomi SU7 reste en excellente santé malgré un usage extrême

La longévité des voitures électriques fait souvent débat. Pourtant, un modèle de la Xiaomi SU7 vient de créer la surprise. Sa batterie affiche une santé remarquable après un usage hors…

Xiaomi 17 Ultra : le prix européen du futur roi de la photo a fuité, avec une (petite) concession en prime

Xiaomi frappe fort avec sa nouvelle série de smartphones haut de gamme : les Xiaomi 17. Alors que le prix européen de la version de base a récemment fuité, c’est…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.