Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : voici à quoi ressemblent vraiment les prochains écouteurs sans fil de Samsung

Le design de la prochaine gamme d’écouteurs sans fil de Samsung, les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, s’est dévoilé à travers plusieurs animations. Mais rien ne vaut des rendus officiels qui les présentent dans les moindres détails. Cela tombe bien, les voici.

Les Galaxy S26 devraient être officiellement présentés, si l’on se fie aux rumeurs, le 25 février prochain, lors du Galaxy Unpacked de Samsung. Si cette nouvelle gamme sera assurément la star de l’événement, on s’attend à ce que les prochains écouteurs de la marque, les Galaxy Buds 4 et leur déclinaison Pro, soient dévoilés à ses côtés.

La nouvelle génération d’écouteurs sans fil de Samsung a déjà fait l’objet de nombreuses fuites : design repensé, fonctions inédites, capacité de la batterie (avec une bonne et une moins bonne nouvelle), prix qui devrait ravir les utilisateurs… Désormais, ce sont les rendus officiels des Galaxy Buds 4 et 4 Pro que nous vous proposons de découvrir – soit le meilleur aperçu qu’il ait été donné de voir jusqu’à maintenant.

Voici à quoi vont ressembler les Galaxy Buds 4 et les Galaxy Buds 4 Pro

Sur les images visibles ci-dessous, les Galaxy Buds 4 sont présentés en noir, les Galaxy Buds 4 Pro en blanc. Partagées par nos confrères d’Android Headlines, elles dévoilent les deux modèles sous toutes leurs coutures – y compris rangés dans leur boîtier de charge. Comme le suggéraient les animations qui ont fuité précédemment, ce dernier a également été remanié : rectangulaire, il accueille désormais les écouteurs à plat. De plus, il semble que son couvercle soit transparent. Mis à part les coloris qui diffèrent sur ces rendus, les boîtiers de charge ne présentent aucune différence marquante entre la version de base et son itération Pro.

Il en va, par ailleurs, de même pour le design des écouteurs eux-mêmes : la seule différence notable étant la présence d’embouts en silicone sur le modèle Pro, alors que celui standard en est dépourvu. Si jamais vous n’êtes pas fan des embouts parce que vous considérez que les écouteurs qui n’en ont pas tiennent mieux, sachez que Samsung devrait prévoir plusieurs tailles afin que vous puissiez trouver celle qui sied le mieux à vos oreilles.

Les rendus montrent les emplacements des microphones : en bas de la tige et en haut à l’arrière des écouteurs. Quant aux connecteurs, ils sont situés à l’intérieur de la tige.

Et côté fiche technique, les Galaxy Buds 4 Pro devraient proposer une réduction de bruit encore plus performante. Finalement, avec cette nouvelle gamme d’écouteurs sans fil, Samsung entend probablement rivaliser directement avec les AirPods et les AirPods Pro d’Apple. Reste à voir si la marque atteindra son but : la présentation officielle devrait déjà nous fournir un bon indice.