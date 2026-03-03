Poco Pad M1 : cette excellente tablette chute à moins de 175 €, c’est une affaire !

Une tablette avec un écran premium, une puce puissante et une autonomie conséquente pour moins de 175 € ? Cette offre risque de vous surprendre, et pourtant, il ne s'agit pas d'une erreur de prix ! Pour en profiter, ça se passe pendant le Choice Day organisé par AliExpress. On vous explique tout dans cet article !

Du 1er et 7 mars, c’est le Choice Day sur le site de AliExpress. Le géant chinois en profite pour casser les prix sur de très nombreux produits high-tech. C’est notamment le cas sur l’excellente tablette Poco Pad M1.

En effet, la Poco Pad M1 est sortie en novembre dernier pour 329 euros. Mais vous pouvez vous l’offrir pour bien moins cher sur AliExpress. Sur la fiche produit, vous pourrez déjà constater une première baisse de prix puisqu’elle est affichée pour 192,58 euros. Et en ajoutant le code promo SSPHA20, vous avez une remise supplémentaire de 20 euros qui fait chuter le prix à seulement 172,58 euros. Cerise sur le gâteau, la tablette est expédiée depuis la France avec la livraison gratuite !

Pour rappel, voici tous les codes promo actifs sur AliExpress en ce moment :

2 € de remise dès 15 € d'achat : SSPHA02

4 € de remise dès 29 € d'achat : SSPHA04

7 € de remise dès 49 € d'achat: SSPHA07

9 € de remise dès 69 € d'achat : SSPHA09

13 € de remise dès 99 € d'achat : SSPHA13

20 € de remise dès 159 € d'achat : SSPHA20

25 € de remise dès 209 € d'achat : SSPHA25

40 € de remise dès 329 € d'achat : SSPHA40

55 € de remise dès 459 € d'achat : SSPHA55

Quelles sont les caractéristiques de la tablette Poco Pad M1 ?

Sortie en fin d’année 2025, la Poco Pad M1 est une tablette pas chère qui offre des caractéristiques étonnantes pour son prix contenu. Vous trouverez ainsi un très bel écran tactile de 12,1 pouces avec une résolution 2,5 K (2560 × 1600 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Vous profiterez ainsi d’images nettes et fluides. En plus, cette dalle est compatible Dolby Vision. C’est donc un bon modèle de tablette pour regarder un film ou une série dans de bonnes conditions.

En plus, la Poco Pad M1 dispose de la technologie Wet Touch qui permet d’utiliser l’écran efficacement même quand il est humide. Le son n’a pas été oublié avec un système audio à quatre haut-parleurs stéréo compatible Dolby Atmos pour un rendu puissant et immersif.

Côté performances, la Poco Pad M1 tourne avec la puissante puce Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 associée à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (extensible jusqu’à 2 To via un port microSD). L’autonomie est aussi un point fort grâce à sa grosse batterie de 12 000 mAh. Et pour la connectivité, vous profitez du WiFi 6 et du Bluetooth 5.4, pour des débits rapides et stables.

Enfin pour la partie photo, vous avez à l’arrière et à l’avant un capteur de 8 MP pour prendre quelques clichés mais surtout pour pouvoir faire des appels vidéos dans de bonnes conditions.