Cet opérateur lance un forfait mobile 200 Go prépayé avec Ligue 1+ inclus pour moins de 20 €

Lyca Mobile lance le premier forfait mobile prépayé avec accès à une plateforme de streaming sportif. Généreux en data et coûtant moins de 20 euros, il se pose comme une alternative aux abonnements télécoms traditionnels.

Il est bien difficile pour les MVNO (opérateur de réseau mobile virtuel) de se distinguer sur le marché mobile, dominé par les quatre grands opérateurs que sont Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR. Pour se faire remarquer du grand public, ils doivent se montrer agressifs sur les prix ou proposer des fonctionnalités originales.

Lyca Mobile l'a bien compris et lance un nouveau forfait mobile prépayé. Celui-ci inclut 200 Go de données mobiles en 5G, les appels et SMS nationaux illimités et intègre un pass mobile Ligue 1+. Son prix est de 19,99 € pour 30 jours renouvelables. Puisqu'il s'agit d'un forfait prépayé, l'utilisateur n'a pas besoin de s'engager sur une longue durée ou de résilier son offre quand il veut arrêter d'en profiter. Le pass mobile Ligue1+ est également sans engagement et actif pour une période de 30 jours.

Lyca Mobile associe un forfait mobile 5G à un accès à Ligue1+

Étant donné qu'un abonnement mensuel à Ligue1+ sur support mobile coûte 14,99 euros à lui seul, l'utilisateur intéressé par ce service revient au final à payer son forfait mobile 5G doté d'une enveloppe data de 200 Go à seulement 5 euros. “Après l’achat, le client reçoit sa eSIM par e-mail, l’active et peut ensuite activer son pass mobile Ligue1+ directement sur la plateforme grâce à un lien transmis par SMS”, explique Lyca Mobile.

Le MVNO devient le premier opérateur mobile en France à intégrer un contenu sportif premium dans une offre prépayée. Celle-ci s'adresse à un public bien spécifique, mais qui peut intéresser une certaine catégorie de consommateurs. On pense notamment aux jeunes qui n'ont pas forcément de TV et qui ont l'habitude de regarder le football sur leur smartphone ou tablette.

Pour rappel, Ligue1+ diffuse en direct 8 des 9 matchs de Ligue 1 par journée de championnat, ainsi que des résumés, magazines et documentaires. Benoît Chamoux, directeur général de Lyca Mobile France, voit dans cette offre une “volonté de démocratiser l’accès aux matchs de la Ligue 1”.