Apple dévoile ses nouveaux MacBook Air et Pro, avec une grande nouveauté

Apple renouvelle sa gamme de MacBook Air et Pro. Leur nouvelle puce leur octroie un gain de performances significatif, mais ce n'est pas tout : le Wi-Fi 7 arrive enfin sur les deux produits.

Semaine chargée pour Apple. Après avoir annoncé l'iPad Air M4 et l'iPhone 17e hier, l'entreprise dévoile aujourd'hui par voie de communiqué ses nouveaux modèles d'ordinateurs portables. Le MacBook Air passe ainsi à la puce M5, qui offre des performances jusqu'à 4 fois supérieures à celles du MacBook Air avec M4. L'autonomie peut atteindre 18 heures, d'après Apple.

Le stockage SSD de série passe de 256 à 512 Go, avec des options montant jusqu'à 4 To. L'intégration de la puce sans fil N1, conçue par Apple, assure la compatibilité de la machine avec le standard Wi-Fi 7, pour une connexion sans fil plus véloce et plus stable. Elle donne aussi le support avec le Bluetooth 6.0.

Le prix des MacBook Pro s'envole

Le MacBook Pro était quant à lui déjà passé au M5 en octobre dernier, il se décline maintenant en deux nouvelles versions : l'une avec puce M5 Pro et l'autre avec M5 Max. Apple promet des performances d’IA jusqu’à 4 fois supérieures à celles de la génération précédente grâce à ces puces. Les laptops sont aussi munis d'un stockage SSD jusqu’à 2 fois plus rapide, ce qui va contribuer à améliorer la vitesse du système. La capacité de stockage est de 1 To pour le MacBook Pro M5 Pro et de 2 To pour le MacBook Pro M5 Max. Les deux modèles profitent aussi de la puce de connectivité sans fil N1, ce qui leur apporte le Wi-Fi 7, grand absent du MacBook Pro M5 d'il y a quelques mois.

Le nouveau MacBook Air avec processeur M5 est disponible dans les tailles d'écran 13 et 15 pouces, et dans les coloris bleu ciel, noir minuit, gris anthracite et argent. Les précommandes ouvrent le 4 mars (15 h 15) pour une sortie une semaine plus tard, le 11 mars. Les prix démarrent à 1 199 euros pour le modèle 13 pouces et à 1 499 euros en 15 pouces.

Le nouveau MacBook Pro M5 Pro/Max est disponible en 14 et 16 pouces, avec le choix entre noir sidéral et argent en couleur. Les dates de précommande et de sortie sont respectivement le 4 et le 11 mars. Le MacBook Pro M5 Pro est affiché à partir de 2 499 euros en 13 pouces et de 2 999 euros en 16 pouces. Les versions M5 Max montent à 4 199 et 4 499 euros.