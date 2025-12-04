Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : on en sait plus sur la batterie des futurs écouteurs sans fil de Samsung, il y a du bon et du moins bon

Les futurs écouteurs sans fil de Samsung, les Galaxy Buds 4 et leur déclinaison Pro, se dévoilent progressivement à travers des fuites de One UI 8.5. Après un premier aperçu de leur design et de leurs fonctions inédites, on en sait désormais un peu plus sur leur batterie.

Les prochains produits de Samsung font l’objet de nombreuses rumeurs. Si les smartphones, à savoir la future gamme Galaxy S26, sont principalement sous le feu des projecteurs, ils ne captent pas toute la lumière : les Galaxy Buds 4 et les Galaxy Buds 4 Pro font aussi l'objet de fuites.

On vous relayait par exemple le premier vrai aperçu du design des Galaxy Buds 4 Pro, ainsi que l’une de leurs fonctionnalités inédites trahie par leur boîtier. Mais jusqu’à présent, on possédait peu d’informations sur leurs fiches techniques. Une nouvelle fuite révèle des informations sur leur batterie, mais il y a du bon… et du moins bon, sur le papier du moins.

Une fuite révèle les capacités de la batterie des Galaxy Buds 4 et des Galaxy Buds 4 Pro

Qu’il s’agisse de smartphones ou d’écouteurs sans fil, l’autonomie est un des critères les plus importants. La capacité de la batterie est un bon indicateur pour l’estimer, sur le papier en tout cas. Avec la série Galaxy Buds 3, Samsung avait diminué la capacité de la batterie par rapport aux Galaxy Buds 2.

Qu’en sera-t-il – d’après les fuites de One UI 8.5 toujours – pour la future gamme Galaxy Buds 4 ? Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Tandis que la batterie du modèle de base pourrait voir sa capacité diminuer encore (42 mAh contre 48 mAh pour les Buds 3), celle de la batterie de la déclinaison Pro pourrait, elle, augmenter (57 mAh contre 53 mAh pour les Buds 3 Pro).

Toutefois, la baisse de la capacité de la batterie des Buds 4 est moins importante que la précédente : on serait sur une réduction de 12,5 % entre les Galaxy Buds 3 et les 4, alors qu’elle était de 21 % entre les Buds 2 et 3.

Il y a fort à parier que la différence d’autonomie devrait être minime : malgré la réduction de la capacité de la batterie entre les Buds 2 et 3, les experts de SoundGuys avaient enregistré des performances similaires, soit 5 heures par charge. Il faudra néanmoins surveiller les tests d’autonomie pour en être certain.

Quant au boîtier de charge de la gamme Galaxy Buds 4, One UI 8.5 n’a pas livré davantage d’informations pour le moment. Toutefois, Galaxy Club a publié un rapport en octobre dernier qui évoque de potentiels légers changements avec une hausse de capacité de près de 3 %, selon nos confrères d’Android Authority.