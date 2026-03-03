Oppo annonce l’arrivée du Find X9 Ultra et il sera commercialisé en France

À l’occasion du Mobile World Congress 2026, Oppo annonce que le prochain modèle Ultra de sa gamme Find va bientôt être officialisé. Il s’agira du Find X9 Ultra, un smartphone très haut de gamme. Et pour la première fois, le smartphone sortira des frontières chinoises et sera lancé en France.

Le retour d’Oppo sur le marché européen a été progressif. D’abord avec des modèles milieu de gamme, comme le tout récent Reno 15 Pro. Puis avec les Find, comme le Find X9 Pro que nous avons testé fin 2025. Et cela devrait se poursuivre avec des smartphones plus ambitieux. À l’occasion d’une conférence de presse organisée en marge du Mobile World Congress, Oppo annonce que d’autres produits plus premium encore vont arriver.

Et cela va commencer avec un smartphone qui n’avait jusqu’à présent pas été présenté officiellement. Il s’agit du Find X9 Ultra, premier modèle « Ultra » d’Oppo à connaitre une carrière internationale. Cette version musclée du Find X9 Pro arrivera donc en France. Et c’est donc une bonne nouvelle, même s’il faudra certainement s’attendre à un prix de vente très élevé. Rappelons que le Find X9 Pro est vendu dans l’Hexagone à 1299 euros (hors promotion et hors subvention). Il est évident que cette version Ultra sera proposée à un prix plus onéreux.

Le Find X9 Ultra sera “juste” un Find X9 Pro encore meilleur

Nous ne savons rien du Find X9 Ultra, puisque le téléphone n’a pas encore fait l’objet d’une officialisation en bonne et due forme. Mais nous pouvons cependant dresser un portrait-robot en comparant le Find X8 Pro et le Find X8 Ultra. Voici les différences notables. L’écran est légèrement plus grand et la définition est plus élevée. Le Dimensity est remplacé par un Snapdragon. La configuration est presque identique. La batterie est un peu plus généreuse et la charge est un peu plus rapide.

De cette comparaison, voici notre hypothèse : le Find X9 Ultra pourrait reprendre l’écran de son prédécesseur (6,82 pouces, définition Quad HD) avec la protection d’écran du Find X9 Pro (Gorilla Glass Victus 2). Il remplacerait le Dimensity 9500 par le Snapdragon 8 Elite Gen5. Il disposerait d’une batterie peut-être un peu plus généreuse (même si cela pourrait devenir superflu), avec une charge filaire plus rapide (100 watts). Enfin, il reprendrait la configuration photo du Find X9 Pro, tout en lui ajoutant un second zoom périscopique 6x, de façon similaire à ce que le Find X8 Ultra proposait.

Find X9 Ultra : “ultra expérience” à un “ultra prix” ?

Le Find X9 Pro est déjà un smartphone très intéressant, ayant reçu une très bonne note à l’occasion de son test. Et la perspective d’une version plus musclée de ce très bon smartphone est une excellente nouvelle, même si certains choix (notamment la définition de l’écran) soulèvent quelques questions sur la consommation d’énergie et l’autonomie. Une autre interrogation concerne le prix, notamment dans un contexte où le coût de la mémoire influencera son tarif.