CMF Buds Pro 2 : les écouteurs sans fil de Nothing avec réduction de bruit chutent à moins de 35 €, vite !

Les offres du Choice Day AliExpress continuent d’arriver. Cette fois-ci nous sommes tombé sur une très belle offre concernant les écouteurs sans fil CMF Buds Pro 2 de Nothing. Ces écouteurs avec réduction active du bruit voient leur prix chuter de 30 euros.

CMF BY NOTHING Buds Pro 2

À l'occasion du Choice Day qui se déroule cette année jusqu’au 7 mars, AliExpress propose de très nombreux produits en promotion ainsi qu’une série de codes promo valables sur tout le site :

  • 2 € de remise dès 15 € d'achat : SSPHA02
  • 4 € de remise dès 29 € d'achat : SSPHA04
  • 7 € de remise dès 49 € d'achat: SSPHA07
  • 9 € de remise dès 69 € d'achat : SSPHA09
  • 13 € de remise dès 99 € d'achat : SSPHA13
  • 20 € de remise dès 159 € d'achat : SSPHA20
  • 25 € de remise dès 209 € d'achat : SSPHA25
  • 40 € de remise dès 329 € d'achat : SSPHA40
  • 55 € de remise dès 459 € d'achat : SSPHA55

En cumulant ces codes promo avec les baisses de prix déjà existantes, vous pouvez faire d’excellentes affaires sur tout le site. C’est le cas avec les écouteurs Nothing CMF Buds Pro 2 qui sont actuellement proposés à prix cassé ! Ces écouteurs sans fil équipés de la réduction active du bruit sont en vente sur le site officiel de la marque pour 64,95 €. Mais pendant le Choice Day, leur prix est affiché à 36,82 euros. Et en ajoutant le code SSPHA04, le prix baisse de 4 euros supplémentaires et passe à seulement 32,82 euros. C’est un prix incroyable pour ces écouteurs qui offrent d’excellentes caractéristiques techniques

Pourquoi choisir les CMF Buds Pro 2 de Nothing ?

Les CMF Buds Pro 2 de Nothing offrent un son haute résolution grâce à la technologie LDLC combinée avec 2 haut-parleurs, l’un pour les graves de 11 mm et l’autre pour les aigus de 6 mm. Vous obtenez ainsi un son équilibré et riche. Malgré un prix très accessible, ce modèle propose en plus la suppression active du bruit jusqu’à 50 dB ainsi qu’un effet audio spatial pour un rendu immersif.

En ce qui concerne les appels, les CMF Buds Pro 2 sont équipés de 6 micros HD qui utilisent la technologie Clear Voice 2.0 et la réduction du bruit du vent 2.0 pour un rendu optimisé, même dans des environnements bruyants.

Le boîtier des CMF Buds Pro 2 est doté d’une petite molette cliquable qui permet de faire de nombreux réglages sans passer par le téléphone. C’est très ingénieux et pratique pour régler le son, la réduction de bruit, couper le micro, gérer la lecture audio…

Avec une autonomie allant jusqu’à 43 heures, ces écouteurs ne vous feront pas le coup de la panne. Et si nécessaire, vous pouvez récupérer 7 heures d’autonomie en seulement 10 minutes de charge.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Ce nouveau réglage dans Android 17 pourrait rendre votre téléphone plus rapide

Google teste un changement discret dans la nouvelle bêta d’Android 17. Il pourrait améliorer la rapidité du système et des applications. Derrière ce réglage technique se cache une petite révolution….

On a vu le Robot Phone, le smartphone d’un nouveau genre signé Honor

Le Robot Phone de Honor est présent au Mobile World Congress. Ce smartphone d’un nouveau genre, avec sa caméra pilotée par intelligence artificielle, a démontré qu’il n’est pas qu’un buzz….

MWC 2026 : on a vu la manette avec écran intégré de Samsung Display, gadget ou révolution ?

Le Mobile World Congress est l’une des occasions pendant lesquelles la division Display de Samsung présente ses dernières innovations. Parmi elles : un produit-concept avec écran intégré. Mais cela a-t-il de…

Voici comment 500 vapoteuses jetables ont fini par propulser une voiture électrique

Des millions de vapoteuses jetables finissent chaque année à la poubelle. Un YouTubeur a décidé de leur offrir une seconde vie inattendue. Son idée a permis de faire rouler une…

MWC 2026 : le smartphone du futur est-il basé sur une très vieille idée ? On l’a pris en main

Le Mobile World Congress est LE salon où il faut être pour découvrir les grandes nouveautés, mais également pour dénicher les petites et grandes innovations. Il faut croire que c’est…

Le Galaxy S26 Ultra régresse sur ce point crucial

L’écran du Galaxy S26 Ultra n’est pas aussi lumineux que celui du Galaxy S25 Ultra. La technologie Privacy Display est une bonne fonction de confidentialité, mais dégrade aussi l’expérience utilisateur. …

Google Messages : effacer des conversations par erreur, c’est terminé grâce à cette nouveauté

Si supprimer des messages par erreur vous arrive trop souvent sur Google Messages, vous allez adorer cette nouveauté déjà disponible en bêta. Son déploiement à tous les utilisateurs approche. Ça…

Vinted : attention à cette arnaque au remboursement utilisant l’IA

L’intelligence artificielle sert à tout, même à escroquer les vendeurs sur Vinted pour se faire rembourser tout en conservant la commande. Le procédé est aussi simple qu’étonnement efficace. Des arnaques…

Oppo annonce l’arrivée du Find X9 Ultra et il sera commercialisé en France

À l’occasion du Mobile World Congress 2026, Oppo annonce que le prochain modèle Ultra de sa gamme Find va bientôt être officialisé. Il s’agira du Find X9 Ultra, un smartphone…

Windows 11 : le bug qui empêche de se connecter en Ethernet n’est toujours pas réglé, voici comment le corriger soi-même

Alors que le problème semblait avoir été résolu il y a bien longtemps, des utilisateurs continuent de rencontrer des soucis de connexion en Ethernet après être passés sur Windows 11….