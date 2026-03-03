CMF Buds Pro 2 : les écouteurs sans fil de Nothing avec réduction de bruit chutent à moins de 35 €, vite !

Les offres du Choice Day AliExpress continuent d’arriver. Cette fois-ci nous sommes tombé sur une très belle offre concernant les écouteurs sans fil CMF Buds Pro 2 de Nothing. Ces écouteurs avec réduction active du bruit voient leur prix chuter de 30 euros.

À l'occasion du Choice Day qui se déroule cette année jusqu’au 7 mars, AliExpress propose de très nombreux produits en promotion ainsi qu’une série de codes promo valables sur tout le site :

2 € de remise dès 15 € d'achat : SSPHA02

4 € de remise dès 29 € d'achat : SSPHA04

7 € de remise dès 49 € d'achat: SSPHA07

9 € de remise dès 69 € d'achat : SSPHA09

13 € de remise dès 99 € d'achat : SSPHA13

20 € de remise dès 159 € d'achat : SSPHA20

25 € de remise dès 209 € d'achat : SSPHA25

40 € de remise dès 329 € d'achat : SSPHA40

55 € de remise dès 459 € d'achat : SSPHA55

En cumulant ces codes promo avec les baisses de prix déjà existantes, vous pouvez faire d’excellentes affaires sur tout le site. C’est le cas avec les écouteurs Nothing CMF Buds Pro 2 qui sont actuellement proposés à prix cassé ! Ces écouteurs sans fil équipés de la réduction active du bruit sont en vente sur le site officiel de la marque pour 64,95 €. Mais pendant le Choice Day, leur prix est affiché à 36,82 euros. Et en ajoutant le code SSPHA04, le prix baisse de 4 euros supplémentaires et passe à seulement 32,82 euros. C’est un prix incroyable pour ces écouteurs qui offrent d’excellentes caractéristiques techniques

Pourquoi choisir les CMF Buds Pro 2 de Nothing ?

Les CMF Buds Pro 2 de Nothing offrent un son haute résolution grâce à la technologie LDLC combinée avec 2 haut-parleurs, l’un pour les graves de 11 mm et l’autre pour les aigus de 6 mm. Vous obtenez ainsi un son équilibré et riche. Malgré un prix très accessible, ce modèle propose en plus la suppression active du bruit jusqu’à 50 dB ainsi qu’un effet audio spatial pour un rendu immersif.

En ce qui concerne les appels, les CMF Buds Pro 2 sont équipés de 6 micros HD qui utilisent la technologie Clear Voice 2.0 et la réduction du bruit du vent 2.0 pour un rendu optimisé, même dans des environnements bruyants.

Le boîtier des CMF Buds Pro 2 est doté d’une petite molette cliquable qui permet de faire de nombreux réglages sans passer par le téléphone. C’est très ingénieux et pratique pour régler le son, la réduction de bruit, couper le micro, gérer la lecture audio…

Avec une autonomie allant jusqu’à 43 heures, ces écouteurs ne vous feront pas le coup de la panne. Et si nécessaire, vous pouvez récupérer 7 heures d’autonomie en seulement 10 minutes de charge.