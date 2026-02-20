Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : de nouvelles images corroborent encore le design repensé des prochains écouteurs de Samsung

Plus que quelques jours avant que Samsung ne présente sa nouvelle gamme d'écouteurs sans fil : les Galaxy Buds 4 et leur version Pro. Désormais, le temps n'est plus aux fuites exclusives mais aux convergences avant la confirmation. Aujourd'hui, de nouvelles images viennent nourrir le faisceau d'indices déjà bien étoffé autour de leur design. Voici ce qu'il en est.

Le nombre de jours avant que n'ait lieu le Galaxy Unpacked de Samsung se compte désormais exactement sur les doigts d'une seule main ! À cette occasion, Samsung dévoilera sa nouvelle série de smartphones, les Galaxy S26, mais pas uniquement : sa nouvelle gamme d'écouteurs sans fil sera également de la partie.

Si de probables déceptions ont d'ores et déjà été annoncées, de bonnes nouvelles se profilent également pour les utilisateurs intéressés par les Galaxy Buds 4 et leur déclinaison Pro. Et alors que leur lancement est imminent, les spéculations à leur sujet continuent, mais il est désormais moins question d'informations inédites que de confirmation. En témoignent la fuite de ces unités factices.

Les unités factices des Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro semblent confirmer leur design repensé

Évidemment, une unité factice n'est pas à prendre pour argent comptant : elles sont souvent utilisées pour donner un aperçu approximatif du futur design, mais ne garantissent en rien l'aspect du produit final. Toutefois, étant donné que la présentation est prévue pour dans seulement cinq jours et que ces visuels n'infirment en rien les images ayant fuité précédemment, on ne prendrait pas trop de risque à dire qu'ils sont sans doute plutôt réalistes.

Ces unités factices ont été partagées sur X (ex-Twitter) par l'internaute TechTalkTV et elles confirment, en effet, plusieurs points du design repensé des Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro qu'avaient déjà révélés plusieurs fuites. D'abord, les écouteurs en eux-mêmes adopteraient un format plus plat et davantage compact, les tiges ayant perdu leur forme anguleuse. L'existence de deux coloris semble également confirmée : noir et blanc, les deux itérations partageant néanmoins la même tige argentée.

Exclusive: First real-life look at the Galaxy Buds 4 and Galaxy Buds 4 Pro. These are non-functional dummy units that Samsung sends to retail stores for display. pic.twitter.com/Wz74oJqaGB — TechTalkTV (@Mr_TechTalkTV) February 19, 2026

Sur ces images, ce sont les Galaxy Buds 4 Pro qui sont présentés en noir : ils sont reconnaissables grâce à leurs embouts en silicone, la version standard étant en blanc. Ces visuels montrent également la présence de deux coloris pour les boîtiers, ainsi que leur couvercle transparent. Les écouteurs venant désormais se poser à plat dans l'étui, les points de charge sont situés sur la tige. Allez, plus que quelques jours avant que ces fortes suppositions ne deviennent des confirmations ou soient à tout jamais reléguées au rang de rumeurs erronées.