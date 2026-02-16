Samsung Galaxy Buds 4 Pro : une nouvelle fuite révèle finalement l’abandon d’une fonctionnalité très attendue

Les futurs écouteurs sans fil de Samsung, les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, ont déjà révélé presque tous leurs secrets au fil des différentes fuites. Cependant, la dernière en date vient mettre un coup de pied dans la fourmilière : une fonction inédite aurait finalement été abandonnée par la firme.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro rendus officiels
Crédits : Android Headlines

Samsung va dévoiler les Galaxy S26, sa future série de smartphones haut de gamme, lors de son Galaxy Unpacked, le 25 février prochain. Si les flagships seront les stars de la conférence, ils partageront l’affiche avec d’autres produits – le site officiel de la marque proposant aux utilisateurs de s’inscrire pour recevoir un « code promo de 30 € le jour de l’Unpacked à dépenser sur les objets connectés ».

C’est désormais officiel, la future gamme d’écouteurs sans fil de Samsung, comprenant les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, sera présentée à cette même occasion. Elle a fait l’objet d’une multitude de spéculations : capacité de la batterie, prix qui devrait ravir les utilisateurs, design repensé, fonctions inédites… Et en parlant de ces dernières, il se pourrait finalement que l’une des nouvelles options attendues ne voie pas le jour.

Samsung aurait abandonné cette fonction des Galaxy Buds 4 Pro avant leur sortie

C’est en tout cas ce que suggère une nouvelle fuite, publiée sur X (ex-Twitter) par Mohammed Khatri. Il y dévoile les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro sous (presque) tous les angles, mais également leurs boîtiers et le contenu de la boîte. C’est du côté de l’étui que se trouverait la déception. Comparons les images partagées par le leaker et les animations qui avaient fuité précédemment.

Sur l’animation montrant l’arrière du boîtier, on pouvait remarquer sur la gauche du port de charge USB-C une petite fente. D’aucuns pensaient qu’il s’agissait d’une grille de haut-parleur qui, à l’image des AirPods 4 par exemple, permettrait de localiser plus facilement les écouteurs dans leur boîte grâce à des signaux sonores.

Galaxy Buds 4 Pro boîtier Find Your Phone
Crédits : Android Authority

Cependant, il se pourrait que Samsung ait abandonné cette fonctionnalité. Sur l’une des images partagées par le leaker visible ci-dessous, l’arrière de l’étui est aussi montré, mais ne subsistent que deux éléments : le port USB-C et un bouton inédit qui serait lié à une nouvelle fonction l’étant tout autant sur les Galaxy Buds. Or cette fente brille par son absence.

Galaxy Buds 4 visuels
@Mohammed_K_2010 via X

Quoi qu’il en soit, ces images confirment non seulement les rendus officiels que nous vous avions partagés précédemment, mais elles précisent également d’autres éléments. D’abord, la présence d’embouts pour les Galaxy Buds 4 Pro : trois jeux seraient fournis. Un élément distinctif par rapport aux Galaxy Buds 4 classiques. Autrement, les boîtes des écouteurs, qu’importe le modèle, contiendraient les écouteurs eux-mêmes, leur étui, mais également un câble de charge USB-C vers USB-C.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

PS6 : on dirait qu’il va falloir se montrer encore plus pessimiste que prévu concernant la date de sortie

Un récent rapport de Bloomberg vient corroborer les récentes rumeurs quant au report du lancement de 2026. Celui-ci va même plus loin en prophétisant une sortie qui n’aura pas lieu…

Un MacBook en-dessous de 850 euros pour mars 2026 ? Apple serait prêt

Selon les informations de Mark Gurman, Apple s’apprête à sortir un MacBook “bon marché” dès le mois prochain. Sans sacrifier la qualité de construction et en proposant plusieurs coloris. Apple…

PC

Android Auto : Google corrige enfin le défaut le plus agaçant du mode Conduite grâce au retour de cette option disparue

Google a l’habitude de retirer des fonctions, puis de les réimplémenter quand il se rend compte que cette décision déplaît ou entraîne des désagréments. Cette fois-ci, la firme réintroduit discrètement…

Samsung montre l’impressionnante caméra du Galaxy S26 Ultra… dans cette vidéo générée par IA

Samsung commence à teaser les performances photo du Galaxy S26 Ultra. Une nouvelle vidéo met en avant ses capacités en basse lumière avec des images spectaculaires. Problème, le contenu de…

Android 17 pourrait changer la barre de recherche Google sur votre smartphone

La première bêta d’Android 17 est disponible et l’on remarque un petit changement concernant la barre de recherche au bas des smartphones. On dirait presque qu’elle est toujours la même,…

Windows 11 : impossible de télécharger certains ISO avec Rufus, le développeur accuse Microsoft de sabotage

Depuis quelques jours, il est impossible de télécharger les ISO de Windows 11 Insider directement depuis Rufus, l’outil qui permet de créer des clés USB bootable très facilement. Selon le…

Un laser terrestre envoie des données à 120 Gb par seconde à un satellite, nouveau record

Un équipe de chercheur chinois a battu un record en assurant une transmission de données par laser vers un satellite à 120 Gbs par seconde. Un exploit réalisé sans toucher…

Ce mod hilarant de GTA 5 réduit la taille du jeu à seulement 2,5 Go… mais pas sans quelques sacrifices

Tout le monde est à peu près d’accord pour dire que la taille de nos jeux a littéralement explosé ces dernières années. Aussi, un modder a eu l’idée de réduire,…

Ce bug agaçant sur YouTube fait disparaître les commentaires des vidéos

Un bug étrange touche actuellement YouTube sur ordinateur. Les commentaires disparaissent soudainement sous certaines vidéos, sans explication claire. De nombreux utilisateurs signalent le problème depuis plusieurs jours. YouTube multiplie les…

L’une des meilleures fonctionnalités des smartphones Pixel va avoir droit à sa propre application et c’est une excellente nouvelle

Certaines fonctionnalités intégrées à Android sont tellement utilisées qu’elles finissent par devenir des applications à part entière. Cela a été le cas pour l’application Météo, et Google s’apprête à réitérer…