Samsung Galaxy Buds 4 Pro : une nouvelle fuite révèle finalement l’abandon d’une fonctionnalité très attendue

Les futurs écouteurs sans fil de Samsung, les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, ont déjà révélé presque tous leurs secrets au fil des différentes fuites. Cependant, la dernière en date vient mettre un coup de pied dans la fourmilière : une fonction inédite aurait finalement été abandonnée par la firme.

Samsung va dévoiler les Galaxy S26, sa future série de smartphones haut de gamme, lors de son Galaxy Unpacked, le 25 février prochain. Si les flagships seront les stars de la conférence, ils partageront l’affiche avec d’autres produits – le site officiel de la marque proposant aux utilisateurs de s’inscrire pour recevoir un « code promo de 30 € le jour de l’Unpacked à dépenser sur les objets connectés ».

C’est désormais officiel, la future gamme d’écouteurs sans fil de Samsung, comprenant les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, sera présentée à cette même occasion. Elle a fait l’objet d’une multitude de spéculations : capacité de la batterie, prix qui devrait ravir les utilisateurs, design repensé, fonctions inédites… Et en parlant de ces dernières, il se pourrait finalement que l’une des nouvelles options attendues ne voie pas le jour.

Samsung aurait abandonné cette fonction des Galaxy Buds 4 Pro avant leur sortie

C’est en tout cas ce que suggère une nouvelle fuite, publiée sur X (ex-Twitter) par Mohammed Khatri. Il y dévoile les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro sous (presque) tous les angles, mais également leurs boîtiers et le contenu de la boîte. C’est du côté de l’étui que se trouverait la déception. Comparons les images partagées par le leaker et les animations qui avaient fuité précédemment.

Sur l’animation montrant l’arrière du boîtier, on pouvait remarquer sur la gauche du port de charge USB-C une petite fente. D’aucuns pensaient qu’il s’agissait d’une grille de haut-parleur qui, à l’image des AirPods 4 par exemple, permettrait de localiser plus facilement les écouteurs dans leur boîte grâce à des signaux sonores.

Cependant, il se pourrait que Samsung ait abandonné cette fonctionnalité. Sur l’une des images partagées par le leaker visible ci-dessous, l’arrière de l’étui est aussi montré, mais ne subsistent que deux éléments : le port USB-C et un bouton inédit qui serait lié à une nouvelle fonction l’étant tout autant sur les Galaxy Buds. Or cette fente brille par son absence.

Quoi qu’il en soit, ces images confirment non seulement les rendus officiels que nous vous avions partagés précédemment, mais elles précisent également d’autres éléments. D’abord, la présence d’embouts pour les Galaxy Buds 4 Pro : trois jeux seraient fournis. Un élément distinctif par rapport aux Galaxy Buds 4 classiques. Autrement, les boîtes des écouteurs, qu’importe le modèle, contiendraient les écouteurs eux-mêmes, leur étui, mais également un câble de charge USB-C vers USB-C.