MWC 2026 : on a vu la manette avec écran intégré de Samsung Display, gadget ou révolution ?

Le Mobile World Congress est l’une des occasions pendant lesquelles la division Display de Samsung présente ses dernières innovations. Parmi elles : un produit-concept avec écran intégré. Mais cela a-t-il de quoi faire rêver ?

Samsung Display manette écran intégré concept
Crédits : Phonandroid

Le Mobile World Congress (MWC) regorge de nouveautés en tout genre, qu’il s’agisse de produits commercialisés – ou qui le seront sous peu – ou de prototypes (aussi appelés « concepts »). C’est très clairement la vitrine des marques qui en profitent pour mettre en lumière leur savoir-faire.

Samsung Display n’échappe pas à la règle puisqu’il est connu pour y présenter ses nouvelles technologies d’écran impressionnantes, notamment ceux pliants ou ceux 3D qui ne nécessitent pas de porter de lunettes dédiées. Mais parmi les appareils exposés dans l’« arène gaming » se trouvait un écran-concept petit par la taille, mais grand par les possibilités. Sa particularité ? Être intégré au sein d’une manette.

Samsung Display développe un écran intégré dans une manette

Il ne s’agit pas là d’une invention : c’est un produit qui existe déjà chez d’autres marques et nous en avons même testé un l’an dernier avec la manette Nacon Revolution X Unlimited. Toutefois, chez Samsung Display, l’appareil n’en est encore qu’au stade de prototype.

Mais à quoi peut bien servir un écran sur une manette ? Nous avons posé la question à une représentante de la marque présente sur le stand, qui nous a décrit plusieurs applications que pourrait avoir le concept s'il venait à être commercialisé. Après avoir précisé que l’écran n’affichait pas le « vrai » jeu – heureusement, étant donné sa taille semblable au cadran d’une montre –, voici les utilisations possibles qu'elle nous a énuméré.

Imaginez : vous êtes en train de jouer à un jeu dans lequel vous incarnez plusieurs personnages. L’écran intégré à votre manette, puisqu’il est tactile, pourrait incarner la fonction de character swap : il vous suffirait de le balayer pour basculer d’un personnage à l’autre. Il en irait de même pour changer d’armes. Aussi, la dalle pourrait afficher la vitesse à laquelle vous roulez lors d’une session de jeu de courses automobiles – pourquoi pas Gran Turismo 7, qui va bientôt intégrer la Xiaomi Vision GT.

Est-ce totalement gadget ? Nous n’irions pas jusque-là. Disons que ce n’est pas totalement inutile, mais de là à révolutionner l’expérience de jeu… rien n’est moins évident.


