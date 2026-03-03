Apple dévoile les puces M5 Pro et M5 Max, les MacBook Pro entrent dans une nouvelle ère

Apple renouvelle ses MacBook Pro avec une nouvelle génération de puces maison. Les M5 Pro et M5 Max promettent un gain de puissance notable. La marque vise clairement les usages professionnels les plus exigeants.

Apple enchaîne les annonces en ce début d’année. Après l’iPad Air M4 et l’iPhone 17e, la marque a présenté ses nouveaux MacBook Air et MacBook Pro. Les MacBook Air passent à la puce M5, avec des performances annoncées jusqu’à quatre fois supérieures à celles du modèle M4. Ils adoptent aussi le Wi-Fi 7 grâce à la puce sans fil N1 et doublent le stockage de base à 512 Go.

Du côté des MacBook Pro, la transition vers la famille M5 se poursuit. Après une première version équipée de la puce M5 standard, Apple introduit désormais deux déclinaisons plus puissantes. Les modèles M5 Pro et M5 Max visent les professionnels qui manipulent de gros volumes de données, des projets 3D complexes ou des outils d’intelligence artificielle. Les prix démarrent à 2 499 euros en 14 pouces pour la version M5 Pro et grimpent jusqu’à 4 499 euros pour les configurations M5 Max en 16 pouces.

Les nouvelles puces M5 Pro et M5 Max dopent les performances des MacBook Pro

Les nouvelles puces M5 Pro et M5 Max reposent sur une architecture appelée Fusion Architecture. Elle combine deux puces gravées en 3 nanomètres dans un seul système sur puce. Chaque modèle dispose d’un CPU 18 cœurs, dont six cœurs très haute performance baptisés super cores, et douze cœurs optimisés pour les tâches multithread. Apple annonce jusqu’à 30 pour cent de gain sur les charges professionnelles par rapport à la génération précédente.

La partie graphique progresse aussi nettement. La M5 Pro peut intégrer jusqu’à 20 cœurs GPU, tandis que la M5 Max monte jusqu’à 40 cœurs. Apple évoque une puissance de calcul pour l’intelligence artificielle multipliée par plus de quatre par rapport aux M4 Pro et M4 Max. La bande passante mémoire atteint 307 Go par seconde sur la M5 Pro et 614 Go par seconde sur la M5 Max, avec jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée. Le ray tracing gagne jusqu’à 35 pour cent de performances selon les applications.

Les deux puces intègrent également un Neural Engine 16 cœurs plus rapide, un moteur multimédia compatible AV1, ProRes et HEVC, ainsi que le Thunderbolt 5. Avec cette génération, Apple renforce clairement la position du MacBook Pro comme machine dédiée aux développeurs, créateurs 3D et chercheurs en IA.