On a vu le Robot Phone, le smartphone d’un nouveau genre signé Honor

Le Robot Phone de Honor est présent au Mobile World Congress. Ce smartphone d’un nouveau genre, avec sa caméra pilotée par intelligence artificielle, a démontré qu’il n’est pas qu’un buzz. Il y a de vrais usages associés à cette technologie. Et fort heureusement, Honor en est également convaincu puisque le Robot Phone sera commercialisé avant la fin de l’année en Chine.

Dès la première présentation, le Robot Phone a fait le buzz. Honor a dévoilé une première fois ce smartphone d’un nouveau genre en novembre dernier. Et il a immédiatement attiré l’attention grâce à ce bras articulé au bout duquel vous retrouvez une caméra. Et derrière cette caméra, vous retrouvez une intelligence artificielle qui va analyser ce que la caméra perçoit et offrir des services contextuels : guidage en temps réel, assistant photo, etc.

À l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone, Honor a de nouveau présenté le Robot Phone, cette fois-ci accompagné d’un robot humanoïde et de plusieurs produits qui seront commercialisés en France : la MagicPad 4, le MagicBook Pro 14 et le Magic V6. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes le test complet de la tablette et une présentation du smartphone pliant.

Nous avons pu approcher le Robot Phone de Honor

Mais c’est évidemment le Robot Phone qui a, une fois encore, accaparé l’attention. D’autant que Honor a confirmé qu’il est passé du statut de prototype à celui de produit prochainement commercialisé. Bien sûr, le lancement n’est pas pour demain, puisqu’il est programmé pour la fin de l’année 2026. En plus, il devrait être circonscrit à la Chine. Mais cela veut dire qu’il sera possible, dans plusieurs mois, de le tester…

En attendant de poser nos mains dessus, nous avons eu l’opportunité de l’approcher de plus près, afin de comprendre à quoi pourrait bien servir cette caméra articulée et pilotée par IA et toute l’ingénierie que Honor a déployée pour le créer. Et le premier usage évident est la création de contenu. Notamment des contenus vidéo. Il suffit de poser le smartphone sur une surface et de lui indiquer le point à suivre. Il va faire la mise au point et suivre le sujet dans un mouvement naturel. Il peut choisir de zoomer. Et il va garder sa ligne d’horizon grâce à un stabilisateur aussi performant qu’un gimbal (et autrement plus compact). Bref, c’est le compagnon idéal des créateurs de contenu.

Deux remarques importantes. D’abord, la caméra n’est pas obligatoirement sortie de son emplacement : elle dispose d’un emplacement dédié dans la coque où le bras se plie. Une fois rangée, la caméra devient un capteur photo comme un autre. Et quand elle est sortie, elle sert de capteur selfie, l’écran servant de retour, comme ce que proposait Asus avec le Zenfone 7 Pro.

Quel peut être l'usage de cette caméra articulée pour tout le monde ?

Seconde remarque, l’usage mis en avant par Honor est celui d’assistant intelligent. La caméra articulée sert alors au smartphone à identifier l’environnement et à apporter des informations contextuelles. Vous faites une recette, le téléphone regarde ce que vous faites. Vous suivez un trajet à pied ou en transport, le téléphone va vous indiquer où tourner avec des points d’intérêt visibles. La caméra apporte une dimension supplémentaire à l’analyse contextuelle.

C’est donc un produit très intéressant qui présente un grand potentiel, ainsi que des risques. Nous ne connaissons rien à propos de la fiche technique de ce téléphone, hormis la présence d’un processeur signé Qualcomm (certainement le Snapdragon 8 Elite Gen 5). Nous ne connaissons pas non plus la durabilité du bras articulé et des qu’âtres micromoteurs qui y sont intégrés. Enfin, nous ne connaissons pas le tarif que le Robot Phone pourrait adopter. Et c’est clairement ce dernier détail qui impactera son potentiel succès commercial et une hypothétique carrière commerciale internationale.