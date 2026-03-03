On a vu le Robot Phone, le smartphone d’un nouveau genre signé Honor

Le Robot Phone de Honor est présent au Mobile World Congress. Ce smartphone d’un nouveau genre, avec sa caméra pilotée par intelligence artificielle, a démontré qu’il n’est pas qu’un buzz. Il y a de vrais usages associés à cette technologie. Et fort heureusement, Honor en est également convaincu puisque le Robot Phone sera commercialisé avant la fin de l’année en Chine.

honor robot phone

Dès la première présentation, le Robot Phone a fait le buzz. Honor a dévoilé une première fois ce smartphone d’un nouveau genre en novembre dernier. Et il a immédiatement attiré l’attention grâce à ce bras articulé au bout duquel vous retrouvez une caméra. Et derrière cette caméra, vous retrouvez une intelligence artificielle qui va analyser ce que la caméra perçoit et offrir des services contextuels : guidage en temps réel, assistant photo, etc.

Lire aussi – Magic V6, MagicPad 4, MagicBook Pro 14 : Honor drague les clients d’Apple

À l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone, Honor a de nouveau présenté le Robot Phone, cette fois-ci accompagné d’un robot humanoïde et de plusieurs produits qui seront commercialisés en France : la MagicPad 4, le MagicBook Pro 14 et le Magic V6. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes le test complet de la tablette et une présentation du smartphone pliant.

Nous avons pu approcher le Robot Phone de Honor

Mais c’est évidemment le Robot Phone qui a, une fois encore, accaparé l’attention. D’autant que Honor a confirmé qu’il est passé du statut de prototype à celui de produit prochainement commercialisé. Bien sûr, le lancement n’est pas pour demain, puisqu’il est programmé pour la fin de l’année 2026. En plus, il devrait être circonscrit à la Chine. Mais cela veut dire qu’il sera possible, dans plusieurs mois, de le tester…

honor robot phone

En attendant de poser nos mains dessus, nous avons eu l’opportunité de l’approcher de plus près, afin de comprendre à quoi pourrait bien servir cette caméra articulée et pilotée par IA et toute l’ingénierie que Honor a déployée pour le créer. Et le premier usage évident est la création de contenu. Notamment des contenus vidéo. Il suffit de poser le smartphone sur une surface et de lui indiquer le point à suivre. Il va faire la mise au point et suivre le sujet dans un mouvement naturel. Il peut choisir de zoomer. Et il va garder sa ligne d’horizon grâce à un stabilisateur aussi performant qu’un gimbal (et autrement plus compact). Bref, c’est le compagnon idéal des créateurs de contenu.

honor robot phone

Deux remarques importantes. D’abord, la caméra n’est pas obligatoirement sortie de son emplacement : elle dispose d’un emplacement dédié dans la coque où le bras se plie. Une fois rangée, la caméra devient un capteur photo comme un autre. Et quand elle est sortie, elle sert de capteur selfie, l’écran servant de retour, comme ce que proposait Asus avec le Zenfone 7 Pro.

Quel peut être l'usage de cette caméra articulée pour tout le monde ?

Seconde remarque, l’usage mis en avant par Honor est celui d’assistant intelligent. La caméra articulée sert alors au smartphone à identifier l’environnement et à apporter des informations contextuelles. Vous faites une recette, le téléphone regarde ce que vous faites. Vous suivez un trajet à pied ou en transport, le téléphone va vous indiquer où tourner avec des points d’intérêt visibles. La caméra apporte une dimension supplémentaire à l’analyse contextuelle.

honor robot phone

C’est donc un produit très intéressant qui présente un grand potentiel, ainsi que des risques. Nous ne connaissons rien à propos de la fiche technique de ce téléphone, hormis la présence d’un processeur signé Qualcomm (certainement le Snapdragon 8 Elite Gen 5). Nous ne connaissons pas non plus la durabilité du bras articulé et des qu’âtres micromoteurs qui y sont intégrés. Enfin, nous ne connaissons pas le tarif que le Robot Phone pourrait adopter. Et c’est clairement ce dernier détail qui impactera son potentiel succès commercial et une hypothétique carrière commerciale internationale.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cet opérateur lance un forfait mobile 200 Go prépayé avec Ligue 1+ inclus pour moins de 20 €

Lyca Mobile lance le premier forfait mobile prépayé avec accès à une plateforme de streaming sportif. Généreux en data et coûtant moins de 20 euros, il se pose comme une…

Apple dévoile les puces M5 Pro et M5 Max, les MacBook Pro entrent dans une nouvelle ère

Apple renouvelle ses MacBook Pro avec une nouvelle génération de puces maison. Les M5 Pro et M5 Max promettent un gain de puissance notable. La marque vise clairement les usages…

PC

Le meilleur jeu Fallout pourrait bientôt avoir à son remaster, quelle excellente nouvelle

Une image postée par un studio de développement presque inconnu du grand public a lancé la plus grosse rumeur du jour : le probable remaster du jeu Fallout le plus…

Apple dévoile ses nouveaux MacBook Air et Pro, avec une grande nouveauté

Apple renouvelle sa gamme de MacBook Air et Pro. Leur nouvelle puce leur octroie un gain de performances significatif, mais ce n’est pas tout : le Wi-Fi 7 arrive enfin…

PC

CMF Buds Pro 2 : les écouteurs sans fil de Nothing avec réduction de bruit chutent à moins de 35 €, vite !

Les offres du Choice Day AliExpress continuent d’arriver. Cette fois-ci nous sommes tombé sur une très belle offre concernant les écouteurs sans fil CMF Buds Pro 2 de Nothing. Ces…

Ce nouveau réglage dans Android 17 pourrait rendre votre téléphone plus rapide

Google teste un changement discret dans la nouvelle bêta d’Android 17. Il pourrait améliorer la rapidité du système et des applications. Derrière ce réglage technique se cache une petite révolution….

MWC 2026 : on a vu la manette avec écran intégré de Samsung Display, gadget ou révolution ?

Le Mobile World Congress est l’une des occasions pendant lesquelles la division Display de Samsung présente ses dernières innovations. Parmi elles : un produit-concept avec écran intégré. Mais cela a-t-il de…

Voici comment 500 vapoteuses jetables ont fini par propulser une voiture électrique

Des millions de vapoteuses jetables finissent chaque année à la poubelle. Un YouTubeur a décidé de leur offrir une seconde vie inattendue. Son idée a permis de faire rouler une…

MWC 2026 : le smartphone du futur est-il basé sur une très vieille idée ? On l’a pris en main

Le Mobile World Congress est LE salon où il faut être pour découvrir les grandes nouveautés, mais également pour dénicher les petites et grandes innovations. Il faut croire que c’est…

Le Galaxy S26 Ultra régresse sur ce point crucial

L’écran du Galaxy S26 Ultra n’est pas aussi lumineux que celui du Galaxy S25 Ultra. La technologie Privacy Display est une bonne fonction de confidentialité, mais dégrade aussi l’expérience utilisateur. …