Le meilleur jeu Fallout pourrait bientôt avoir droit à son remaster, quelle excellente nouvelle

Une image postée par un studio de développement presque inconnu du grand public a lancé la plus grosse rumeur du jour : le probable remaster du jeu Fallout le plus populaire de tous les temps. Autant dire que la période est plus que propice.

fallout 4 patch next gen
Crédits : Bethesda

Fallout est certes l'une des licences les plus appréciées de l'histoire du jeu, il n'en est pas moins que son actualité a longtemps été morne. Après la sortie du 4e volet, dont la réception a été plus mitigée que celle de ses prédécesseurs, la saga a connu un long passage à vide jusqu'à l'apparition de la série sur Prime Video. Depuis, Fallout est clairement revenu sur le devant de la scène jusqu'à devenir un phénomène pop culture à part entière.

Dès lors, une question se pose : à quand son retour sur consoles et PC ? Si Bethesda est vraisemblablement très occupé par le prochain Elder Scrolls, de nombreuses rumeurs laissent entendre qu'un remake du 3e opus serait en préparation. Quid de New Vegas, l'opus développé par Obsidian après ce dernier ? Il semblerait que lui aussi ait bientôt droit à un petit rafraîchissement…

Sur le même sujet — Amazon Prime Video va adapter Fallout en jeu télé, pour ceux qui ont toujours rêvé de dormir dans un abri

Fallout New Vegas aura-t-il droit à son remaster ?

C'est en tout cas ce que tout le monde comprend d'une certaine photo publiée par Iron Galaxy le 26 février dernier. Qui est Iron Galaxy ? Il s'agit du studio responsable du remaster de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4. Et quelle est cette fameuse photo ? Sur LinkedIn, puis plus tard sur X (anciennement Twitter), ce dernier a posté un message sur lequel il écrit : “Il est temps de rattraper ce sur quoi l'entreprise a travaillé dernièrement”.

Le message en question s'accompagne donc d'une photo, sur lequel apparaît l'écran de chargement de… Fallout New Vegas. Si l'on rajoute à ça faire que le studio a déjà travaillé pour le compte de Besthesda par le passé, en réalisant le portage VR de Fallout 4 et consoles de Fallout 76, ainsi que de Skyrim sur Nintendo Switch et VR, bref, les indices commencent à sérieusement s'empiler. Encore un peu de patience, si remaster il y a, l'annonce ne devrait plus tarder.


