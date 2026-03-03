Motorola lance les Edge 70 Fusion et Edge 70 Fusion Power, deux téléphones séduisants, mais plombés par la crise

À l’occasion du Mobile World Congress, Motorola lance un nouveau smartphone à la fois premium et abordable. Il s’appelle Edge 70 Fusion. Il se décline en deux versions, une classique et une appelée « Power » avec une batterie plus importante. S’appuyant sur une fiche technique complète, sans être ostentatoire, le Motorola Edge 70 Fusion restent abordables. Voici tout ce que vous devez savoir sur ces téléphones.

motorola edge 70 fusion

À l’occasion du Mobile Congress 2026, Motorola annonce plusieurs nouveaux produits. L’annonce la plus importante pour la marque américaine est le lancement officiel du Razr Fold, un adversaire sérieux pour le Galaxy Z Fold 7 et le Magic V6. Ce téléphone a plusieurs atouts pour lui, que ce soit son design, sa plate-forme équilibrée, sa compatibilité Dolby Atmos et Dolby Vision, et ses haut-parleurs optimisés par Bose. Nous vous invitons à lire notre article complet à son sujet.

Mais le Razr Fold n’était pas la seule nouveauté de Motorola. La marque a également annoncé deux paires de Moto Buds et un nouveau smartphone milieu de gamme pour la famille Edge. Il s’agit du Motorola Edge 70 Fusion, remplaçant du Edge 60 Fusion que nous avons testé en 2025. Ce dernier est un smartphone élégant, polyvalent et positionné à moins de 400 euros. Son successeur reprend en grande partie la même recette. Mais, compte tenu du contexte mondial sur les composants, il y a quelques changements.

Le prix du Edge 70 Fusion est vraiment plus élevé

Le premier changement est évidemment le prix. Le Edge 70 Fusion se positionne à 499 euros, alors que son prédécesseur était proposé à 399 euros avec une configuration identique. Cela correspond à une augmentation de 100 euros par rapport à la génération précédente. La raison de cette hausse est simple : l’impact du prix de la mémoire. Contrairement à d’autres marques, Motorola a choisi de ne pas dégrader l’expérience. Une stratégie qui a évidemment une conséquence sur le prix.

motorola edge 70 fusion

Les autres changements concernent la fiche technique. Le Edge 70 Fusion se décline en deux déclinaisons : une version standard, avec la batterie de 5200 mAh du Edge 60 Fusion, et une version « Power » avec une batterie de 7000 mAh et un prix de vente fixé à 529 euros. Ils profitent tous deux de la même configuration de mémoire : 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’écran du Edge 70 Fusion (et du Fusion Power) est un peu plus grand et un peu plus véloce (144 Hz). Le Dimensity 7300 est remplacé par un Snapdragon 7s Gen 3. L’équipement photo reste identique. Voici les principaux détails à retenir :

  • Écran AMOLED LTPS Full HD+ 144 Hz de 6,78 pouces
  • Verre de protection en Gorilla Glass 7i
  • Processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
  • 8 Go de RAM et 256 Go de stockage
  • Batterie 5200 mAh ou 7000 mAh compatible charge filaire 68 watts
  • Double capteur photo 50+13 MP
  • Capteur selfie 32 MP
  • Compatible WiFi 6e, Bluetooth 6, USB-C, NFC
  • Android 16 et Moto UI
  • Système audio 2.0 compatible Dolby Atmos
  • Certification IP68/69 et MIL-STD-810H

motorola edge 70 fusion

Notez enfin un changement dans le design, puisque le module photo n’est plus entièrement intégré à la coque à l’arrière du smartphone. Le module est recouvert d’une plaque de métal protubérante. Nous avons d’ores et déjà constaté cette évolution du design dans le Edge 70, le Razr Fold et le Signature. Le smartphone est d’ores et déjà disponible sur le site de Motorola et arrivera dans les prochaines semaines chez les opérateurs et les distributeurs.


