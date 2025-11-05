Motorola lance le Edge 70, sa réponse au Galaxy S25 Edge et à l’iPhone Air

Motorola se lance dans les smartphones ultrafins. La marque dévoile le Edge 70, un téléphone qui mesure moins de 6 mm d’épaisseur pèse moins de 160 grammes. À l’intérieur, une fiche technique équilibrée. Et le tout est proposé à un prix inférieur à 800 euros. L’objectif : séduire tous les déçus des Galaxy S25 Edge et iPhone Air. Présentations.

Cette année, parmi tous les téléphones qui ont beaucoup fait parler d’eux, nous en retrouvons deux avec lesquels la critique n’a pas été tendre. Il s’agit du Galaxy S25 Edge de Samsung et de l’iPhone Air d’Apple. Ces deux téléphones ont plusieurs points communs. Ils rivalisent de finesse. Leurs fiches techniques sont ambitieuses. Et le prix est assez élevé. À partir de 1250 euros pour le premier et à partir de 1230 euros pour le second.

Nous avons testé les deux produits. Et nous avons constaté quelques déséquilibres. Faible autonomie. Performances bridées. Chauffe élevée. Équipement photographique étriqué. Si Apple a réussi à proposer un téléphone d’esthète assez convaincant, Samsung a clairement trébuché. Et à ce prix, ça ne pardonne finalement pas. Cela veut-il dire qu’il n’y a pas d’avenir aux téléphones très fins ? Bien sûr que si. Et Motorola semble avoir une solution.

Motorola répond à Apple et Samsung avec le Edge 70

Cette solution s’appelle Edge 70. Il s’agit du successeur au Edge 60. Il inaugure une nouvelle série dans le catalogue de la marque. Et Motorola a choisi ce modèle pour créer un téléphone ultra fin et très léger. Le Edge 70 mesure 5,9 mm (sans compter le module photo) et pèse 159 grammes. Nous retrouvons des matériaux assez classiques : du verre minéral Gorilla Glass 7i à l’avant, de l’aluminium sur les tranches et le châssis, ainsi qu’une coque avec une finition qui rappelle le nylon. L’ensemble est protégé contre les chocs, les chutes, l’eau et la poussière (certifications IP68/69 et MIL-SDT-810H).

À l’intérieur, nous ne retrouvons pas un processeur puissant. Il s’agit du Snapdragon 7 Gen 4, en remplacement du Dimensity 7300. La promesse ici est simple : Motorola promet que les performances sont suffisantes pour la plupart des usages (même la captation en 4K) et qu’elles sont stables, grâce à une bonne maitrise de la chaleur. Puisque le Snapdragon 7 Gen 4 chauffe moins et consomme moins d’énergie, l’autonomie est donc meilleure. Mais ce n’est pas le seul élément qui permet à Motorola d’améliorer l’autonomie : la marque intègre ici une batterie de 4800 mAh, alors que Samsung et Apple utilisent des batteries de moins de 4000 mAh. C’est moins que la batterie du Edge 60, mais c’est une performance dans un téléphone aussi fin.

Il y a une batterie en silicium carbone dans le Edge 70, bah voilà !

Comment est-ce possible ? En utilisant la technologie silicium carbone, tout simplement. Le Edge 70 est le premier smartphone de Motorola à exploiter une batterie silicium carbone. Et c’est évidemment l’occasion parfaite pour cela. En outre, cette batterie est compatible charge rapide filaire 68 watts et charge sans fil (15 watts). À l’avant, nous retrouvons un écran AMOLED de 6,67 pouces assez classique, dont l’une des particularités est d’être très lumineux : 4500 nits en pointe locale. Un écran dont nous avons d’ores et déjà identifié un défaut : il n’est pas LTPO, ce qui aurait aidé à optimiser plus encore l’autonomie du smartphone.

Côté photo, Motorola a dû faire une concession et abandonner le téléobjectif 3x du Edge 60 pour gagner en finesse et optimiser l’espace. Nous retrouvons cependant les trois autres modules 50 mégapixels (principal, ultra grand-angle et selfie) précédemment utilisés. Ils sont accompagnés d’un capteur colorimétrique qui aide aux différents réglages. Le double haut-parleur compatible Dolby Atmos est toujours présent. Les connexions Wifi et Bluetooth passent aux versions 6e et 5.4. Enfin, le Edge 70 est lancé sur Android 16, avec la promesse de 3 mises à jour majeures du système d’exploitation et 5 ans de patch de sécurité.

Le Edge 70 est lancé à 799 euros, plus de 400 euros moins cher

Voilà donc une fiche technique qui prône l’équilibre pour assurer une bonne autonomie. Et il n’y a aucune véritable extravagance, permettant au Edge 70 d’être agressif au niveau tarifaire : 799 euros. Il n’existe qu’une version (12 Go de RAM et 512 Go de stockage) et trois robes (gris, vert et kaki), dont vous pouvez en découvrir grâce aux photos ci-contre. Le Motorola Edge 70 est disponible à partir d’aujourd’hui en exclusivité sur le site d’Orange jusqu’en janvier 2026 (date à laquelle il arrivera en boutique Orange et chez les enseignes habituelles). Si vous êtes tenté, sachez qu’une réduction pouvant aller jusqu’à 250 euros est proposée, ainsi qu’un lot de quatre accessoires offerts pour 1 euro (la valeur marchande du pack s’élève à 339 euros). Et le test arrivera très vite sur Phonandroid.