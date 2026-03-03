Le MacBook Pro avec écran tactile n’est pas un hybride d’iPad, voici comment il va fonctionner

Un MacBook Pro avec écran tactile devrait sortir en 2026. Mais Apple ne voit pas ce produit comme un remplaçant ou un hybride de l'iPad Pro.

Apple MacBook Pro 14 m5
Crédit : Apple

Il y a quelques jours, nous vous rapportions qu'Apple va sans doute commercialiser un nouveau MacBook Pro à l'automne. Celui-ci apporterait plusieurs nouveautés à la gamme, dont la principale serait l'intégration d'un écran de technologie OLED, une première, mais surtout avec un affichage tactile. Un premier clou dans le cercueil de l'iPad ? Pas vraiment, selon Bloomberg.

Le média affirme que le MacBook Pro tactile ne donnera pas les mêmes sensations qu'un iPad et qu'il ne répond pas aux mêmes besoins. L'ordinateur portable ne sera pas un produit conçu uniquement pour le tactile, bien au contraire. Il s'agira plus d'une fonction supplémentaire pour donner plus de choix aux utilisateurs. Le MacBook Pro conservera ainsi son clavier complet, son trackpad et son design actuel, apprend-on.

L'iPad a encore de belles années devant lui

“Il s'agit du MacBook Pro que vous connaissez depuis vingt ans, avec la fonction tactile en option”, résume le journaliste Mark Gurman. Il précise que l'interface pointer-cliquer restera privilégiée, et que la fonction tactile sera entièrement optionnelle. Il ajoute qu'il sera possible de passer facilement du mode tactile au mode clic, et que la nouvelle interface Liquid Glass déjà introduite dans macOS a pavé le chemin à la prise en charge du tactile par le système.

Les commandes affichées par le MacBook Pro 2026 s'adapteront au mode de saisie en cours. Par exemple, en touchant un élément de la barre de menu depuis l'écran tactile, celle-ci va automatiquement s'adapter pour un usage optimisé du tactile. Quand l'utilisateur reprend sa souris en main, l'UI reprend sa forme de bureau classique.

La fusion entre MacBook et Mac dont on parle depuis quelque temps est donc encore loin de se produire. Surtout, il existe encore des barrières logicielles importantes empêchant la disparition imminente d'iPadOS ou de macOS au profit de l'autre. Si certaines applications iPad peuvent être exécutées sur Mac, l'inverse n'est pas vrai. Une véritable expérience hybride Mac/iPad pourrait toutefois voir le jour en 2029 avec l'arrivée potentielle sur le marché d'un iPad pliable.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Vous ne savez pas quoi faire de vos vieilles clés USB ? Voici 4 idées pour leur donner une seconde vie

Vous ne comptez plus le nombre de vieilles clés USB qui traînent chez vous ? Ne les jetez pas de suite. En effet, ces petits supports de stockage peuvent encore…

Starfield débarque sur PS5, voici son prix et sa date de sortie

Un autre jeu Xbox Game Studios va bientôt être disponible sur PS5. Après Gears ou Forza Horizon, c’est au tour de Starfield de sortir sur la console de Sony.  Deux…

HBO Max et Paramount+ vont fusionner en une unique plateforme, gare au nouveau prix

Paramount Skydance annonce qu’un seul service de streaming regroupant HBO Max et Paramount+ va voir le jour une fois l’acquisition de Warner Bros. Discovery définitivement entérinée. Après des mois de…

iPhone 17e : Apple officialise son nouveau smartphone milieu de gamme, le digne successeur de l’iPhone 16e ?

Le petit dernier de la gamme iPhone 17 vient d’être dévoilé par Apple : l’iPhone 17e. Prix, date de précommande, fiche technique : voici ce qu’il faut savoir sur le…

Wi-Fi 8 : Qualcomm présente FastConnect 8800, la puce qui donne vie à un débit et une portée inégalés

Il y a quatre ans, Qualcomm présentait la FastConnect 7800, la première puce compatible avec la norme Wi-Fi 7. Puisque l’avenir est au Wi-Fi 8, Qualcomm a profité du Mobile…

Forfait mobile 5G pas cher : les meilleures offres en mars 2026

Orange, Bouygues Telecom, Free Mobile et SFR proposent désormais des forfaits 5G à des prix compétitifs. Les opérateurs virtuels ne sont pas en reste, avec des offres attractives chez Prixtel,…

12 millions de joueurs sont concernés par cette plainte géante contre Sony

Sony se retrouve au cœur d’une action en justice d’ampleur au Royaume-Uni. Des millions de joueurs PlayStation accusent l’entreprise d’avoir trop facturé certains contenus numériques. Le groupe risque une sanction…

Apple lance l’iPad Air M4 : moins cher et plus performant, que demande le peuple ?

Apple frappe un grand coup sur le marché des tablettes avec son nouvel iPad Air M4. Annoncé 30 % plus rapide que l’ancien modèle, il se rapproche des performances de…

Windows 11 au cœur d’un coup de gueule virulent contre Microsoft

Un utilisateur de Windows 10 affirme que son PC est passé à Windows 11 sans son accord. Furieux, il accuse Microsoft d’avoir imposé la mise à jour pendant son absence….

Redmi Note 14 Pro+ à moins de 250 € : une offre imbattable sur un smartphone complet

Le Redmi Note 14 Pro+ fait l’objet d’une offre exceptionnelle en ce moment, avec un tarif divisé par deux. Pour moins de 250 €, il devient un milieu de gamme…