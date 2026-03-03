Le MacBook Pro avec écran tactile n’est pas un hybride d’iPad, voici comment il va fonctionner

Un MacBook Pro avec écran tactile devrait sortir en 2026. Mais Apple ne voit pas ce produit comme un remplaçant ou un hybride de l'iPad Pro.

Il y a quelques jours, nous vous rapportions qu'Apple va sans doute commercialiser un nouveau MacBook Pro à l'automne. Celui-ci apporterait plusieurs nouveautés à la gamme, dont la principale serait l'intégration d'un écran de technologie OLED, une première, mais surtout avec un affichage tactile. Un premier clou dans le cercueil de l'iPad ? Pas vraiment, selon Bloomberg.

Le média affirme que le MacBook Pro tactile ne donnera pas les mêmes sensations qu'un iPad et qu'il ne répond pas aux mêmes besoins. L'ordinateur portable ne sera pas un produit conçu uniquement pour le tactile, bien au contraire. Il s'agira plus d'une fonction supplémentaire pour donner plus de choix aux utilisateurs. Le MacBook Pro conservera ainsi son clavier complet, son trackpad et son design actuel, apprend-on.

L'iPad a encore de belles années devant lui

“Il s'agit du MacBook Pro que vous connaissez depuis vingt ans, avec la fonction tactile en option”, résume le journaliste Mark Gurman. Il précise que l'interface pointer-cliquer restera privilégiée, et que la fonction tactile sera entièrement optionnelle. Il ajoute qu'il sera possible de passer facilement du mode tactile au mode clic, et que la nouvelle interface Liquid Glass déjà introduite dans macOS a pavé le chemin à la prise en charge du tactile par le système.

Les commandes affichées par le MacBook Pro 2026 s'adapteront au mode de saisie en cours. Par exemple, en touchant un élément de la barre de menu depuis l'écran tactile, celle-ci va automatiquement s'adapter pour un usage optimisé du tactile. Quand l'utilisateur reprend sa souris en main, l'UI reprend sa forme de bureau classique.

La fusion entre MacBook et Mac dont on parle depuis quelque temps est donc encore loin de se produire. Surtout, il existe encore des barrières logicielles importantes empêchant la disparition imminente d'iPadOS ou de macOS au profit de l'autre. Si certaines applications iPad peuvent être exécutées sur Mac, l'inverse n'est pas vrai. Une véritable expérience hybride Mac/iPad pourrait toutefois voir le jour en 2029 avec l'arrivée potentielle sur le marché d'un iPad pliable.